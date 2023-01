Tunisie: Report de la grève du transport

La fédération générale du transport relevant de l'union générale tunisienne du travail (UGTT) a annoncé le report de la grève dans le secteur du transport prévue aujourd'hui et demain (25 et 26 janvier en cours) au 15 et 16 mars prochain et ce à l'issue d'une séance de négociations tenue au siège du ministère des affaires sociales qui s'est poursuivie jusqu'à hier mercredi à l'aube.

La fédération a fait savoir, dans un communiqué, que les deux parties sont parvenues à un accord, qu'elle a qualifié d' "historique ", et que les négociations se poursuivront ultérieurement concernant le reste des points de discorde. Elle a, en outre, annoncé l'annulation des mouvements de protestation prévus à partir d'aujourd'hui dans le secteur du transport irrégulier.

La séance de négociations qui a duré pendant plus de 14 heures s'est déroulée en présence du ministre des affaires sociales, Malek Zahi, du ministre du transport, Rabii Mjidi, du secrétaire général de l'UGTT, chargé des offices et des établissements publics Slaheddine Selmi, du secrétaire général adjoint chargé de l'économie sociale et solidaire et des biens de l'UGTT, Mohsen Yousifi et du secrétaire général de la fédération du transport, Wajih Zidi.

A noter que la séance de négociations qui a réuni les parties gouvernementale et syndicale s'est déroulée dans la discrétion et s'est poursuivie après le début de la date de la grève prévue dans la nuit du mardi au mercredi.