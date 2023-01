Soudan: FLC - Atelier sur l'accord de paix de Juba débute Mardi prochain

Khartoum — Le Comité Conjoint de Coordination entre les signataires de l'accord-cadre et le mécanisme tripartite a décidé de lancer les activités de l'atelier de travail sur l'accord de paix de Juba pour le Soudan Mardi prochain, le 31 Janvier.

Le Porte-Parole du Processus Politique a déclaré à la presse aujourd'hui, que le mécanisme tripartite se chargera d'organiser et de faciliter l'atelier, en plus d'adresser les invitations aux représentants des signataires de l'accord-cadre, les forces qui ont signé l'accord de paix de Juba au Soudan, les personnes déplacées, les réfugiés, les organisations de femmes et de jeunes, les comités de résistance, les éleveurs, les nomades, les agriculteurs et les administrations civiles, conformément à une représentation qui garantit la participation d'au moins de 40% des femmes et la représentation de tous les États du Soudan, en se concentrant sur les zones affectées par la guerre.

La déclaration souligne que le Comité conjoint de coordination et les autres comités adjoints poursuivront leurs réunions afin de préparer les autres ateliers et conférences qui se tiendront successivement après l'atelier de paix, afin d'assurer l'accélération des pas visant à atteindre une solution politique finale qui exprime les aspirations du peuple Soudanais et traite les principales questions qui garantissent la restauration de la transformation démocratique civile.