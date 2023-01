Soudan: La Cour des comploteurs du coup d'État de Juin 89 interroge Ali Osman

Khartoum — L'ancien Vice-Président du Président déchu, Ali Osman Mohamed Taha, a nié avoir participé à la planification et à la mise en œuvre du coup d'État du 19 Juin 1989, mais il a en même temps affirmé sa fierté d'avoir participé et d'avoir occupé des postes pendant la période du gouvernement du salut.

Lors de son interrogatoire devant le tribunal spécial qui s'est tenu aujourd'hui à l'Institut de Formation des Sciences Judiciaires et Juridiques dirigé par le juge de la Cour Suprême Imad Al-Din Al-Jak, et la qualité de membre des juges d'appel Mohamed Al-Moataz et Al-Rashid Tayib Al-Asmaa, Taha a dit que la nuit du coup d'État, il était à son domicile à Riyad et n'a pas du tout participé au coup d'État, révélant à la cour qu'il avait été nommé ministre de la planification urbaine en juillet 1993, comme le premier poste qu'il a assumé après le coup d'État.

Il a nié avoir participé à des réunions liées à la planification et à la mise en œuvre du coup d'État de 1989, soulignant que ce qui a été dit par le témoin du roi Hashim Briqi, avec sa participation à deux réunions pour mettre en œuvre le coup d'État dans une ferme à Soba, n'est rien d'autre qu'un accord en échange de son exemption de l'affaire et de son transfert à un témoin du roi, soulignant que "Briqi" a été transféré à un témoin d'un roi en échange parce qu'ils n'avaient pas de preuves contre lui.

Taha a assuré à la cour qu'il était fier d'avoir assumé un certain nombre de fonctions publiques pendant l'ère du Salut, soulignant qu'il ne regrettait pas sa participation à des fonctions publiques pendant la période du salut, considérant leur régime comme l'un des meilleurs systèmes de gouvernement que le pays ait connu.

Taha a indiqué qu'il s'était lié d'amitié avec le Président déchu Omar Al-Bashir à l'Ecole Secondaire de Khartoum en 1964, affirmant à la cour qu'Al-Bashir avait rejoint les forces armées et ne l'avait pas rencontré par la suite, jusqu'à ce qu'il réalise le coup d'État et devienne Président de la République.

Taha a révélé à la cour qu'il avait effectué un certain nombre de visites dans les zones militaires du sud Soudan, et qu'il était conscient de leurs conditions pendant la détérioration qui les a frappées sous le gouvernement de l'Imam Sadiq Al-Mahdi, assurant qu'il a effectué toutes ces visites en sa qualité de leader du Parlement et de l'opposition pendant cette période, et que son titre de travail est équivalent à celui de Premier Ministre à cette époque.

Il a souligné qu'il a effectué toutes ces visites avec l'approbation du défunt Premier Ministre et Ministre de la Défense de l'époque, Sadiq Al-Mahdi, ajoutant que toutes ses visites dans les zones militaires du Sud-Soudan ont été effectuées par des avions militaires, et qu'il ne s'est pas déplacé par des moyens privés ou civils.