Sud-Soudan: La délégation des FLC rencontre des officiels du Sud-Soudan

Juba — La délégation des Forces de la Liberté et du Changement, actuellement en visite dans la capitale de l'État du Sud-Soudan, Juba, a tenu une réunion aujourd'hui à laquelle ayant participé le Conseiller du Président du Sud-Soudan pour les Affaires Sécuritaires et politiques Tut Galwak, et le Ministre des Affaires Etrangères Miek Aye Deng, le Ministre de l'Investissement Dr. Diao Mtouk.

La délégation a présenté un exposé détaillé de l'accord-cadre et du processus politique, appréciant les efforts du Président Salva Kiir et de son gouvernement pour soutenir le peuple du Soudan, soulignant la profondeur des relations entre les deux pays.

Pour sa part, le conseiller Qalwak a salué le développement remarquable du processus politique et le lancement de la phase finale, soulignant la nécessité de parvenir à un accord final qui préserve la paix, assure la sécurité et la stabilité, et rétablit la voie de la transition démocratique civile au Soudan, affirmant le plein soutien de son gouvernement à l'accord.

La délégation devrait tenir une réunion demain avec le Président Salva Kiir Mayardit.