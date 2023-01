Soudan: Kabbashi salue les efforts de la France pour soutenir la stabilité au Soudan

Khartoum — Le Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Général Shams-Eddin Kabbashi, a salué le rôle joué par la France pour soutenir la paix et la stabilité au Soudan.

Lors d'un entretien aujourd'hui dans son bureau au Palais Républicain avec l'Ambassadrice de la République de France à Khartoum, Mme Raja Rabei, Kabbashi a souligné l'importance de la continuation du dialogue et de la coopération entre les deux pays dans les différents domaines, notamment ceux économique, affirmant l'importance du soutien au processus politique et la nécessité pour la communauté internationale et la France de contribuer aux efforts visant à persuader les leaders des mouvements non-signataires de rejoindre le processus de paix.

Kabashi a évoqué la situation géographique privilégiée du Soudan et son importance dans la promotion de la paix et de la stabilité dans la région, soulignant l'importance du soutien de la France et de l'Union Européenne au financement du processus de paix et à la mise en œuvre des arrangements sécuritaires pour le succès de l'accord de paix de Juba, réaffirmant le retrait des Forces Armées du processus politique.

Le Membre du Conseil de Souveraineté a affirmé la coopération du Soudan avec la communauté internationale dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et le trafic humain, soulignant l'importance de poursuivre le soutien au développement du Soudan afin de réaliser la sécurité, la stabilité et le développement.