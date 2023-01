Madagascar: Droits d'auteur - Une assemblée générale dans la confusion totale

L'assemblée générale des artistes membres de l'OMDA a failli tourner au vinaigre au Palais des sports et de la Culture Mahamasina hier .La matinée était dans une forte tension.

Malgré la discorde entre les artistes, l'élection des nouveaux membres du Conseil d'administration de l'Office Malgache du Droit d'Auteur ou OMDA a pu quand même se tenir. Une solidarité floue .Les artistes " pour et contre " de l'assemblée générale d'hier sont venus nombreux pour soutenir leur opinion au Palais des sports et de la culture Mahamasina. Toutes les générations étaient présentes y compris Jaojoby, Samoela, Wada sy Yoongs, et Khen Mage 4. La matinée a été très mouvementée et complètement en désordre. Les artistes présents à cette assemblée générale ont manifesté leur mécontentement. Rossy le président du syndicat des artistes et sa troupe de " Vaky sôva " n'ont pas été autorisé à entrer dans l'enceinte du Palais mais après avoir fait une séance de bousculades avec les sécurités, ils ont fini par y accéder.

Son passage n'avait pas pour objectif de créer une émeute ou d'interrompre quoi que ce soit mais ils ont seulement joué une fanfare et laissé un message au ministère de la Communication et de la culture. " Nous avons dû assister à cette assemblée générale mais une rumeur a été propagée que nous allons la perturber et c'est la raison pour laquelle moi et mes compagnons du " Vaky sôva " n'avons pas assisté à cette réunion. Nous inculpons le ministère d'avoir divisé les artistes " affirme Paul Bert Rossy Rahasimanana.

Insatisfaits

Lors de la réunion, Jaojoby a interrompu la prise de parole du président par Intérim du Conseil d'administration, et cet acte a failli créer une grande dispute entre eux. Après cela, plusieurs artistes se sont précipités pour prendre le micro en vue de partager leur avis concernant l'affaire interne de l'OMDA, mais Francis Turbo a calmé l'atmosphère en tant qu'artiste. " En tant que membre, nous sommes insatisfaits du revenu que l'OMDA nous offre. L'argent qu'on nous soutire est élevé par rapport à ce que nous recevons. Nous soutenons les nouvelles générations à prendre le relais dans la direction de l'OMDA " affirme Wada sy Yoongs.

Après des heures de conflits, les artistes ont décidé de faire un consensus et de passer à l'élection des nouveaux membres des quatre catégories du Conseil d'administration. Concernant la catégorie musicale, quatre noms sont sortis vainqueurs durant l'élection dont Tonton Pa, Jaojoby, Meyzah et Zoky Vonjy. Harikomsa Randria a été élu dans la catégorie de l'art dramatique. Hobiana Andrianimerina dans la catégorie littéraire et Martial Razafindrakoto pour la catégorie audiovisuelle.