Maroc: Le secteur logistique, pilier d'amélioration de la compétitivité économique (M. Abdeljalil)

Rabat — Le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, a souligné, mercredi à Rabat, que le secteur logistique revêt une importance majeure et constitue un pilier d'amélioration de la compétitivité de l'économie nationale.

S'exprimant à l'ouverture du workshop international organisé par la Société Nationale des Transports et de la Logistique (SNTL), la Banque Islamique de Développement (ISBD) et la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), sous le thème "le développement des hubs logistiques en Afrique", le ministre a affirmé que les plateformes logistiques jouent un rôle central en matière de développement des flux de commerce et de facilitation d'échanges entre les pays.

Il a, en outre, indiqué que le volume d'échanges entre les pays africains "n'est pas à la hauteur des aspirations", notant que malgré les efforts déployés, plusieurs défis se posent encore, ce qui exige le travail commun entre les différents pays, en vue de développer l'infrastructure logistique dans la perspective de booster l'échange commercial entre les pays africains.

Dans ce sens, M. Abdeljalil a rappelé que le Royaume, conscient de l'importance de l'efficacité du secteur logistique, a adopté sous les directives de SM le Roi Mohammed VI, une stratégie nationale visant à augmenter la compétitivité logistique de l'économie nationale.

Cette stratégie, a-t-il poursuivi, s'articule autour des axes principaux, notamment le développement d'un réseau national de chaines logistiques proches des points principaux d'échanges, le focus sur des acteurs logisticiens inclusifs des secteurs public et privé, le développement des compétences à travers un plan national de formation dans les métiers de la logistique ainsi que la création d'un cadre de gouvernance pour le secteur.

De son côté, le Directeur général de la SNTL, Hassan Oubaha a fait savoir que le centre logistique de la Société dispose d'un positionnement stratégique ayant permis de jouer un rôle principal dans la baisse du coût des flux logistiques, et a contribué ainsi à la mise en place d'un axe principal de la stratégie nationale du développement de la compétitivité logistique.

De même, M. Oubaha a souligné que la facilitation des flux de commerce entre nos pays se base sur les chaines d'approvisionnements complémentaires qui soutiennent la croissance de la distribution moderne et l'optimisation des coûts, notant à cet égard que le développement des échanges commerciaux au niveau continental est tributaire du développement des infrastructures, y compris les stations logistiques.

Dans ce sens, le DG de la SNTL a estimé qu'il est nécessaire aujourd'hui de développer davantage les plateformes logistiques pour répondre aux exigences du marché en permanentes mutations, et renforcer les capacités compétitives de notre pays à l'échelle régionale.

Pour sa part, le Directeur général de l'ITFC, Hani Salem Sonbol a précisé que le Maroc est un modèle pionnier dans la coopération fructueuse avec plusieurs pays africains, depuis plus de 20 ans, indiquant que cette coopération s'est reflétée sur le niveau d'échange commercial du Royaume avec les pays du continent africain qui a connu une grande croissance.

Il a également mis en avant les investissements du Maroc en matière d'infrastructures routiers et portuaires, contribuant au développement du secteur logistique du pays, ajoutant que l'ITFC a financé une étude d'un projet de développement des plateformes logistiques pour la facilitation du commerce et de l'investissement entre le Maroc et les pays de l'Afrique subsaharienne.

Le workshop s'inscrit dans le cadre de l'étude d'opportunités relative à la mise en place de hubs logistiques en Afrique, et se déroule en présence d'Ambassadeurs des pays africains participants.

A l'issue de cet événement, la SNTL organisera une visite du centre logistique SNTL de Zenata-Mohammedia aux délégations participantes afin de leur permettre de s'enquérir du modèle marocain de développement de la logistique.