Afrique: Dakar - Felix Tshisekedi participe au Sommet sur l'Agriculture et l'agro-alimentaire

Le Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé, ce mercredi 25 janvier, à Dakar (Sénégal) pour participer à la 2ème édition du Sommet sur l'Agriculture et l'agro-alimentaire, du 25 au 27 janvier 2023, rapporte la Présidence de la République.

Le sommet, intitulé " Nourrir l'Afrique : souveraineté alimentaire et résilience ", est organisé par la Banque africaine de développement, sous la présidence du Sénégal.

Pendant trois jours, les chefs d'états et de gouvernement africains mobiliseront leurs ressources gouvernementales, les partenaires au développement et le financement du secteur privé, pour exploiter le potentiel agricole et alimentaire de l'Afrique, transformant ainsi les efforts de plaidoyers en actions concrètes.

Le sommet permettra de :

Mobiliser un engagement politique de haut niveau, le soutien des partenaires au développement et les investissements du secteur privé autour de la production, des marchés et du commerce pour assurer une production alimentaire accrue dans les pays africains ;

partager les expériences réussies dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture dans les pays sélectionnés pour doubler la productivité agricole en fournissant à échelle des cultures, des technologies d'élevage et d'aquaculture adaptées au climat, des services de conseil et des plateformes d'innovation performantes ;

galvaniser les gouvernements, les partenaires au développement et le secteur privé autour des pactes de livraison de nourriture et d'agriculture pour chaque pays afin d'atteindre la sécurité alimentaire à grande échelle dans chaque pays ;

développer les infrastructures et la logistique nécessaires avec les zones spéciales de transformation agro-industrielle pour créer des marchés et des chaînes de valeur alimentaires et agricoles compétitives.

Plus de 1 500 personnes sont attendues, dont une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements, des ministres chargés de l'Economie et des Finances, des ministres de l'Agriculture et des secteurs connexes, des gouverneurs des banques centrales ainsi que des acteurs du secteur privé, des organisations multilatérales, des organisations non gouvernementales, des universitaires et des scientifiques de premier plan.