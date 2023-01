Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 janvier 2023

Cote d’Ivoire : Diplomatie- Ouattara a eu un déjeuner de travail avec Macron

Le Chef de l’État et la Première Dame, Mme Dominique Ouattara, ont été accueillis sur le perron de l’Élysée par le président de la république française, Emmanuel Macron, et son épouse. Les deux Chefs d’État se sont ensuite retrouvés pour un entretien en tête-à-tête au cours duquel ils ont fait un tour d’horizon de la coopération entre la Côte d’Ivoire et la France. Ils ont également échangé sur des sujets régionaux et internationaux d’intérêt commun, notamment la situation sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine, ainsi que la question cruciale de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l’Ouest et au Sahel. . (Source : Présidence)

Burkina Faso : Contribution à l’effort de guerre - Plus de 286 millions de Francs Cfa reçus en espèces

Face aux crises sécuritaire et humanitaire que traverse notre pays, chaque burkinabè à un rôle important à jouer pour contribuer à l’effort de guerre dans l’optique d’un retour à la paix. C’est le sens de l’appel à contribution volontaire pour l’effort de guerre lancé par le Président de la Transition, le Capitaine Ibrahim Traoré le 18 novembre 2022.Pour réceptionner et gérer ces contributions volontaires en nature et en espèces, une commission pluridisciplinaire a été mise en place par Arrêté N°2022-001/PRES-TRANS du 27 octobre 2022. Aussi, dans le sens du devoir de redevabilité voulu par le Chef de l’Etat, un premier bilan mensuel de gestion de ces dons a été publié le 24 décembre 2022. Pour le deuxième mois, ce sont plus de 286 millions de Francs Cfa reçus en espèces. (Source : Burkina 24)

Niger : Lutte contre le terrorisme- 11 terroristes tués et six capturés

L'armée du Niger a annoncé mardi avoir tué "11 terroristes" et en avoir capturé six au cours d'opérations la semaine dernière dans la région de Tillabéri (ouest) proche du Burkina Faso, théâtre d'actions sanglantes de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe Etat islamique (EI).L'armée du Niger a annoncé mardi avoir tué "11 terroristes" et en avoir capturé six au cours d'opérations la semaine dernière dans la région de Tillabéri (ouest) proche du Burkina Faso, théâtre d'actions sanglantes de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe Etat islamique (EI).Lors d'une des opérations, menée dans le secteur de Doulgou, "11 terroristes ont été neutralisés (tués)", 13 motos ont été détruites et des armes récupérées, indique le ministère nigérien de la Défense dans son bulletin hebdomadaire. Dans la zone de Gothèye, "des actions offensives" ont donné le bilan suivant, "côté terroriste" : six arrestations, 125 motos et des pièces de rechange de motos détruites, poursuit ce bulletin. (Source : Apa)

Sénégal : Parlement- L'ex-Première ministre du Sénégal Aminata Touré déchue

L'ex-Première ministre du Sénégal Aminata Touré, élue députée du camp présidentiel lors des législatives de juillet avant de prendre ses distances avec le président Macky Sall et son parti, a été déchue de son poste à la suite d'une initiative du camp présidentiel. L'ex-Première ministre du Sénégal Aminata Touré, élue députée du camp présidentiel lors des législatives de juillet avant de prendre ses distances avec le président Macky Sall et son parti, a été déchue de son poste à la suite d'une initiative du camp présidentiel, a appris l'AFP mardi auprès de parlementaires et de l'intéressée.« Le bureau de l'Assemblée nationale a voté la déchéance de Mme Aminata Touré" après une saisine du groupe parlementaire du camp présidentiel qui dit avoir constaté la "démission de fait" de Mme Touré de ses rangs, a affirmé à l'Afp le député d'opposition Abba Mbaye. Dix membres du bureau ont voté en faveur de cette déchéance contre sept, a dit M. Mbaye qui a dénoncé une violation, selon lui, des textes.

Guinée équatoriale : Gestion du Pouvoir- Le vice-président Nguema Mangue prête serment

Le vice-président de Guinée équatoriale a juré honneur et fidélité devant le président de la république Obiang Nguema Mbasogo, mardi dernier. Renommé le 23 janvier 2023, par décret présidentiel, Obiang Nguema Mangue a fait sa promesse solennelle devant le chef de l’Etat, les membres du gouvernement avant de reprendre avec son poste de vice-président. . Avec des nombreux plans d’actions, le vice-président lutte depuis sa nomination contre certains fléaux qui minent la société tels que : la corruption, la criminalité et la piraterie maritime. Il souhaite également promouvoir encore plus le plan de diversification économique avec la promotion du tourisme, ainsi que la rentabilité des ports et aéroports du pays. Son objectif selon le site d’information et de presse de Guinée équatoriale est d’injecter plus d'oxygène dans le produit intérieur brut équato-guinéen et créer plus d'emplois pour réduire le taux de chômage en Guinée équatoriale. (Source : Journal de Malabo)

Tchad : Confejes- Ndjamena en quête de soutien pour la direction des Projets Jeunes

Le ministre de la Jeunesse, de Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial, Patalet Géo s’est rendu à Kinshasa, pour solliciter le soutien de la Rdc à la direction des Projets Jeunes à la Confejes. « J’ai été reçu par le premier ministre de la république démocratique du Congo, Jean-Michel Sama. », annonce Patalet Géo. Il est allé solliciter l’appui de la République du Congo pour sa candidature au poste de Directeur des Projets Jeunes à la Confejes. (Source : journal du Tchad)

Gabon : Torture sur un élève- Un gendarme recherché

Le nommé Rodrigue Mohamed Body, après avoir séquestré et torturé un élève de terminale a réussi à quitter la ville.Les faits remontent au vendredi 20 janvier 2023, lorsque selon le site Gabon Media Time, le jeune Dan Nzahou a été battu par un adjudant de la gendarmerie nationale, sous prétexte qu’il aurait une aventure avec sa sœur cadette. En effet, l’adjudant n’a pas digeré l’histoire selon laquelle sa sœur aurait passé une soirée d’étude avec son camarade. Il a donc appelé et menacé le jeune élève en lui demandant de venir le retrouver dans leur domicile. Arrivé Dan Nzahou a été séquestré par le gendarme qui s’est mis à le torturer. Tout « en pointant son arme de service qu’il venait de charger sur lui. Ensuite il aurait demandé à sa propre petite sœur de se déshabiller, tels des esclaves les deux élèves auraient été promenés dans la ville jusque devant le domicile du préfet. Tout le long de ce parcours, l’adjudant Body se serait permis de les prendre en photos ». (Source : journal du Gabon)

Rwanda - Rdc : Tension entre les deux voisins- La crise se radicalise

Une forte détonation a été entendue hier à Goma, dans l'est de la Rdc. Cette dernière a été suivie de deux tirs et du passage d'un avion de l'armée congolaise. L’Afp rapporte qu’un tir semble avoir touché l'avion congolais, qui a toutefois pu atterrir sur la piste de l'aéroport de Goma.Dans une communication officielle, le Rwanda a déclaré qu’un Sukhoï-25 en provenance de la République démocratique du Congo a violé pour la troisième fois l'espace aérien rwandais dans le district de Rubavu, en face de la ville de Goma, en ajoutant que des mesures défensives ont été prises. Chaque jour, en effet, des avions civils de la Compagnie africaine d’aviation ou encore de Congo Airways décollent depuis ce même aéroport et le Rwanda ne s’est jamais plaint d’une violation de son espace aérien. (Source : Dw)