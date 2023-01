Soudan: Atelier sur le combat contre le trafic humain et la migration illégale

Khartoum — Le Centre Africain pour les Etudes de Gouvernance, de la Paix et de la Transition et le Département de la Formation du Ministère des Affaires Etrangères ont organisé Mardi à Khartoum un atelier de travail sur la lutte contre le trafic des êtres humains et la migration illégale en collaboration avec le Centre d'Etudes de la Migration des réfugiés à l'Université d'Al-Mughtaribeen et le Comité national de lutte contre trafic des êtres humains.

Le directeur de centre africain, Mahmoud Zain Al-Abdden, a déclaré à la SUNA que l'atelier vise à fournir aux participants des informations et des connaissances sur les nouveaux développements liés à la migration illégale et au trafic humain, l'échange des expériences entre diplomates, les institutions nationales, les centres d'études et de recherches et les agences des Nations Unies concernées, tout en informant les participants des meilleures performances pratiques et des expériences réussies en matière de gouvernance de la migration en Afrique et dans le monde.

Les conférences de l'atelier ont été présentées par des experts représentant onze institutions des ministères de la Justice, de l'Intérieur, des Affaires étrangères, du Comité national de lutte contre le trafic des êtres humains, de l'Université d'Al-Mughtaribeen, de l'Organisation internationale pour les migrations, et d'autres.