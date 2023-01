Cameroun: Algérie/Cameroun - Signature d'un accord de création d'un conseil d'affaires entre la CACI et son homologue camerounaise

ALGER — La Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) et la Chambre camerounaise de commerce, d'industrie, des mines et d'artisanat (CCIMA) ont signé, un accord de création d'un conseil d'affaires algéro-camerounais, a indiqué, mercredi, un communiqué de la chambre algérienne.

L'accord a été cosigné par le président de la CACI, Kamel Hamani et son homologue camerounais, Christophe Eken, en présence de l'ambassadeur d'Algérie auprès de l'Etat du Cameroun, Boumediène Mahi.

Cette signature vient couronner la visite organisée par la CACI, en collaboration avec la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), d'une délégation d'hommes d'affaires algériens au Cameroun, du 23 au 28 janvier, selon la même source.

A ce propos, l'organisation de cette visite est intervenue, en vue de développer la coopération économique, promouvoir les échanges commerciaux entre les Etats africains, explorer les opportunités de partenariat entre les opérateurs économiques et leurs homologues camerounais et connaître les potentialités du marché africain, lit-on dans le communiqué.

A ce titre, plus de 30 sociétés publiques et privées activant dans différents domaines prennent part à cette mission économique, notamment des secteurs de l'agroalimentaire, du bâtiment et travaux publics (BTP), de l'industrie pharmaceutique, de l'électroménager et de l'électronique, ainsi que du bois, ajoute la même source.

A cette occasion, la délégation algérienne a rencontré le Premier ministre camerounais et des ministres de différents secteurs dans la capitale Yaoundé.

Un forum économique algéro-camerounais a été organisé dans la capitale économique du Cameroun Douala.

La Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA) a indiqué dans un communiqué que la délégation algérienne avait été reçue par plusieurs ministres camerounais, notamment des Relations extérieures, de l'Economie, de la Planification, du Commerce, de l'Energie, de l'Eau et de l'Agriculture, ainsi que des ministres des Travaux publics et de l'Habitat.

La CGEA a indiqué à ce propos, que les entretiens qui se sont déroulés avec le Premier ministre camerounais et plusieurs ministres, ont permis de souligner la volonté des responsables et des hommes d'affaires camerounais de renforcer les échanges économiques avec l'Algérie et d'établir des partenariats gagnant-gagnant dans plusieurs domaines.