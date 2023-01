Congo-Brazzaville: Affaires maritimes et fluviales - Le comité interministériel tiendra sa deuxième session en février

Lors de la présentation du nouveau secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, Eric Olivier Sébastien Dibas-Franck, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a invité les seize ministres membres de ce comité à créer les conditions pour que la session prévue le mois prochain soit une réussite.

" Il nous incombe de prendre nos responsabilités en tant qu'Etat côtier, Etat du port et acteur majeur de l'Architecture de Yaoundé et d'envisager la forme idoine de financement de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales ", a indiqué le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, qui préside le comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales (Aemec).

Pour Anatole Collinet Makosso, l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales ne sera véritablement efficace qu'à la condition d'une mutualisation des moyens et un financement dédié à sa mise en place. Ainsi, il a indiqué que la prochaine session du comité interministériel traitera d'un projet de décret de financement et de contribution de l'Aemec. Ceci, conformément au décret n°2019-125 du 3 mai 2019 portant organisation et coordination de l'Aemec, qui, dans son article 3, stipule : " L'action de l'Etat en mer repose sur une coordination des activités et une mutualisation des moyens de l'ensemble des administrations de l'Etat intervenant en mer et dans les eaux continentales ".

Or, les programmes en cours en matière d'intérêts vitaux en mer et dans les eaux continentales bénéficient pour le moment de l'appui technique et financier des Etats amis et d'autres partenaires au développement. L'exigence d'efficacité des missions de l'Aemec avec le développement d'une économie bleue durable et harmonisée demeure donc un défi, à en croire Anatole Collinet Makosso.

Au nombre des seize ministères membres du comité interministériel figurent les ministères en charge de la Défense nationale ; de l'Intérieur ; des Finances ; des Mines ; des Hydrocarbures ; des Transports ; de la Marine marchande ; de l'Environnement ; des Pêches ; de la Justice ; des Affaires étrangères ; de la Recherche scientifique ; de l'Economie forestière ; de l'Energie et hydraulique ; des Postes et télécommunications.

En rappel, la première session inaugurale du comité interministériel s'était tenue le 10 décembre 2021. La deuxième qui devrait se tenir en mars 2022 n'a plus eu lieu pour des raisons indépendantes du comité, parmi lesquelles le décès de l'ancien secrétaire permanent, Martin Parfait Aimé Coussoud Mavoungou, le 14 mars 2022 en France.