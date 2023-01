Congo-Kinshasa: Finances - Un partenariat stratégique dans le secteur bancaire

Le nouveau deal lie le Trust marchand bank (TMB) et le groupe kényan KCB qui est entré dans l'actionnariat de la banque. Pour l'heure, rien ne devrait changer dans la présentation et le fonctionnement de la TMB en République démocratique du Congo, a-t-on appris.

Pour autant, le seul changement notable attendu est la possibilité pour la banque d'avoir accès à des nouvelles ressources provenant du groupe kényan.

Créée en 2004 à Lubumbashi, la capitale de l'actuel Haut-Katanga, la TMB est l'une des grandes banques du pays. Il y a quelques jours, l'annonce officielle d'un partenariat entre elle et un groupe kényan, KSC, a suscité un certain émoi à Kinshasa. On s'interrogeait non seulement sur l'opportunité d'un tel mariage mais bien entendu sur les implications possibles pour les clients. En début de semaine, le chef de direction du groupe kényan, Paul Russo, est venu personnellement présenter ses civilités au Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde. Au cours de l'entretien, il était également question de parler des contours du nouveau partenariat et l'impact sur les activités de la TMB.

D'emblée, une précision s'impose déjà à ce stade. En dépit du partenariat désormais officiel, la banque garde son logo et son identité. Bonne nouvelle pour ses employés, il n'est pas prévu non plus des licenciements et autres plans sociaux, du moins pour l'heure. Toutes les équipes de la TMB vont continuer à travailler normalement. Mais le changement et non des moindres se situe à un niveau plus stratégique pour la banque. En effet, précise son administrateur directeur général, Olivier Meisenberg, le partenariat entre les deux parties est une synergie qui sera bénéfique aux deux partenaires. Plus loin, il apporte une autre indication de taille : " La TMB est intégrée dans un groupe pour le mieux et non pas pour changer l'identité. Le partenariat va lui permettre d'avoir accès aux ressources du groupe pour soutenir ses clients ".

En somme, chaque partie va tirer le meilleur de l'autre. " Le groupe KCB va aussi bénéficier des compétences de la TMB. La banque comporte beaucoup de compétences et de valeurs. Ils vont s'inspirer mutuellement en créant une synergie qui sera bénéfique aux deux parties ", a-t-il conclu.