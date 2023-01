Congo-Brazzaville: Gendarmerie nationale - Le colonel Patrick Serge Clotaire Immath Mouyoki installé comme commandant en second

Le nouveau commandant en second, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a officiellement pris ses fonctions le 24 janvier à Brazzaville en présence de l'inspecteur général de la police nationale, le général Jacques Antoine Bouiti. Il remplace le colonel Bellarmin Ndongui.

Le nouveau commandant en second de la gendarmerie nationale s'est dit toujours prêt à accomplir les missions qui sont les siens et connaît la gendarmerie congolaise puisqu'il y a travaillé durant plusieurs années. Au terme de sa formation d'officier interarmes à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr de 1989 à 1992 puis d'officier de gendarmerie de 1992 à 1993 à l'Ecole des officiers de la gendarmerie de Melun en France, il entame sa carrière au sein de la gendarmerie congolaise où il occupe dès juillet 1993 des fonctions d'encadreur et de formateur à l'Ecole de la gendarmerie nationale.

Plus tard, son parcours au sein de l'institution l'amènera à occuper successivement les fonctions de commandant du 2e escadron de gendarmerie mobile de Brazzaville de 1998 à 2001 ; commandant de la compagnie de gendarmerie territoriale de Brazzaville de 2001 à 2005 ; directeur de cabinet du commandant de la gendarmerie nationale de 2005 à 2006 ; commandant de l'Ecole de la gendarmerie nationale de 2006 à 2010 et de commandant de la région de gendarmerie de la Cuvette-ouest de 2011 à 2016. En décembre 2016, il est nommé directeur général de l'Ecole de génie travaux, établissement public de formation professionnelle placé sous la tutelle du ministère de la Défense nationale qu'il dirige pendant six ans jusqu'à sa nomination, le 3 janvier dernier.

L'actuel deuxième personnalité de la gendarmerie congolaise est titulaire du diplôme du cours d'état-major gendarmerie du Centre d'enseignement supérieur de gendarmerie de Maisons Alfort et diplômé de l'Ecole de guerre de Paris. Il est également titulaire d'une certification d'expertise de la défense en management, commandement et stratégie obtenue en France. Il est commandeur dans l'ordre du Mérite congolais.

Notons que la gendarmerie nationale est implantée et a compétence prioritaire dans les limites administratives des sous-préfectures, des ports fluviaux, des gares ferroviaires et des voies de communication. Elle exécute la constation des accidents aériens et ferroviaires, la sécurité et la sûreté des zones réservées et établies par des textes nationaux et internationaux, le service des tribunaux et bien d'autres.