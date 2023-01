Congo-Brazzaville: Brazzaville - L'appui des Nations unies attendu dans l'élaboration du plan de développement local

Le président du conseil départemental et municipal de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, a sollicité le 25 janvier l'accompagnement du système des Nations unies dans l'élaboration d'un plan de développement local de la capitale congolaise.

" La ville de Brazzaville souhaiterait obtenir de votre institution l'accompagnement nécessaire dans l'élaboration d'un plan de développement local, outil indispensable pour la mise en œuvre d'une politique de développement cohérent ", a déclaré Dieudonné Bantsimba, à l'ouverture d'un atelier de priorisation et des consultations locales pour l'élaboration de l'examen local volontaire de la ville de Brazzaville.

L'examen local volontaire, a-t-il indiqué, permet de surveiller les progrès réalisés par un gouvernement local vers les Objectifs de développement durable (ODD) et place leurs résultats au premier plan de son processus de rapport national sur les ODD.

" Cet atelier est une opportunité pour identifier les ODD cibles pour la ville de Brazzaville, pour le bien-être de la communauté afin de maximiser ses chances à atteindre ces ODD à l'horizon 2030 ", a laissé entendre le président du conseil départemental et municipal de Brazzaville.

Cette rencontre de deux jours va permettre aux participants d'élaborer un plan de développement local qui stimulera l'action de mise en œuvre des ODD dans la commune de Brazzaville.

" L'assemblée générale des Nations unies s'est engagée à soutenir les villes, les autorités locales et les communautés dans la poursuite de l'agenda 2030 pour le développement durable et a reconnu leur rôle essentiel dans la mise en œuvre et la réalisation des ODD ", a rappelé Chris Mburu, coordonnateur résident du système des Nations unies au Congo.

Le diplomate onusien a, par ailleurs, souligné que la réalisation des objectifs ambitieux dépendra des gouvernements locaux car, dit-il, ils sont en première ligne pour fournir des services publics. " Le Congo a démontré son engagement envers la mise en œuvre des ODD en alignant ses priorités de développement sur les cibles et les indicateurs des ODD par le biais de ses plans nationaux de développement (PND 2018-2022 et 2022-2026) et de la présentation, en 2018, de sa contribution nationale volontaire lors de la session du Forum politique de haut niveau sur le développement durable ", a-t-il fait savoir.