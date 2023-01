Afrique: Les délestages minent la population, qui manifeste

Le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, de tendance centre-droite, a rassemblé des milliers de personnes pour protester dans les rues de Johannesbourg et du Cap contre les délestages.

Le pays connaît une crise énergétique sans précédent, avec un nombre record de coupures en 2022, due à l'incapacité de l'entreprise nationale Eskom à produire suffisamment d'énergie. À Johannesbourg, c'est devant le siège de l'ANC que l'opposition a tenu à manifester son mécontentement pour dénoncer l'inaction du parti au pouvoir.

C'est une marée bleue qui a déferlé dans les rues du centre-ville. Vêtue du tee-shirt aux couleurs de son parti, Andrinah, 25 ans, est exaspérée par les coupures de courant : " J'ai un petit commerce : je vends des frites et des sandwiches qu'on appelle des "kotas". Et à chaque délestage, je suis malheureusement obligée de fermer, ce qui signifie que je perds de l'argent, et les gens sont déçus et vont voir ailleurs. "

Sans compter qu'Eskom pourrait augmenter les prix de l'électricité de plus de 18% à partir d'avril prochain.

Siviwe Gwarube, à la tête du groupe parlementaire de l'Alliance démocratique, estime que son parti a de meilleures solutions à proposer : " Nous voudrions intégrer immédiatement des producteurs d'énergie indépendants, pour pouvoir soulager la pression qui pèse en ce moment sur Eskom. Et sur le long terme, nous nous pencherions sur le modèle commercial de l'entreprise et comment la restructurer. Eskom doit être divisée, en portions plus gérables, et il faut qu'il y ait davantage d'acteurs qui puissent entrer en jeu. "

Le rassemblement a également attiré des personnes comme Thembelani : il n'est proche d'aucun parti politique, mais il est venu pour exprimer sa colère contre la situation : " Moi je suis surtout préoccupé par le fait que le gouvernement nous a laissés tomber. J'en ai ras-le-bol, notre gouvernement nous enterre dans un grand trou. "

Des militants de l'ANC s'étaient aussi regroupés pour défendre leur parti, blâmant la direction d'Eskom pour les coupures. Les deux cortèges ont été tenus à distance par les forces de l'ordre.