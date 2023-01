Afrique: AGOA - Madagascar veut exporter d'autres produits

Percer les marchés américains et sud-africains par d'autres produits. Tel est l'objectif annoncé par les participants d'un atelier autour du marché de l'AGOA qui s'est tenu pendant deux jours au Novotel.

Cet atelier a été organisé par un comité qui regroupe plusieurs ministères en charge du marché AGOA (comité interministériel) tels que le ministère du Commerce, le ministère du Travail, le ministère de l'Economie (Douanes) et le ministère de l'Environnement ainsi que l'Africa Trade and Investment (ATI) pour partager l'expérience et les connaissances des techniciens professionnels d'Afrique du Sud pour les acteurs des secteurs public et privé autour de l'AGOA.

De nombreux acteurs privés ont répondu à l'appel et ont exprimé leur volonté et leur enthousiasme pour entrer sur le marché de l'exportation aux États-Unis et en Afrique du Sud. " Nous voulons étendre nos exportations vers de grands marchés tels que les marchés américain et sud-africain pour le développement des hommes d'affaires étrangers à Madagascar. Nous espérons toujours l'appui du ministère du Commerce pour ouvrir la porte et faciliter les formalités administratives pour pouvoir profiter de ce marché ", a déclaré la représentante du Groupement des Femmes Entrepreneures à Madagascar ou GFEM.

Troisième place

L'un des participants à l'atelier, issu du Syndicat Malgache d'Agriculture Biologique ou SYMABIO, actif dans de nombreux domaines, a indiqué que les membres du syndicat exportent déjà des produits d'environ 24 000 tonnes par an et souhaitent également profiter des marchés américains et sud-africains pour développer leur commerce extérieur.

Isidore Razanakoto, directeur général du commerce du ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) et président du comité de marché de l'AGOA, a suggéré d'autres filières susceptibles d'améliorer les exportations vers les marchés américains et sud-africains telles que les huiles obtenues à partir de plantes (huiles essentielles), les produits alimentaires obtenus à base de plantes (agro-alimentaire), artisanat, vanille, café et clous de girofle. Il a aussi expliqué : " Pour l'industrie textile spéciale, nous sommes à la troisième place à Madagascar en termes d'exportations vers le marché AGOA. Cela crée environ 7000 emplois pour la population malgache. En ce qui concerne le taux d'exportation, le nombre moyen est passé à environ 65% des produits exportés vers le marché américain".

Par ailleurs, le DG note qu' " Il est important pour le développement économique malgache et la promotion du commerce extérieur d'être mieux informés sur toutes les conditions entourant le marché de l'AGOA et nous attendons notre développement dans les produits à exporter vers les marchés américain et sud-africain".