Maroc: La résolution du PE cherche à induire en erreur sur des questions géostratégiques (expert)

Montréal — La résolution du Parlement européen (PE) cherche à induire en erreur les peuples européens sur des questions d'ordre géostratégique, a souligné le politologue canado-marocain, Hicham Mouatadid, qui dénonce une ingérence dans les affaires internes d'un pays souverain.

"Il s'agit ici d'une intimidation politique claire et directe envers les institutions politiques et juridiques du Maroc afin de nuire à son image et compromettre son rôle stratégique dans la région", a indiqué M. Mouatadid dans une déclaration à la MAP.

L'expert a relevé que cette résolution est orchestrée par un "certain groupe politique ouvrant à l'encontre des intérêts du Maroc et qui a du mal à accepter le nouveau rôle du Royaume dans la région et sur la scène internationale".

Il a fait observer que cette démarche traduit en outre le "manque d'efficacité" du PE à préserver les acquis politiques réalisés depuis plusieurs années entre Rabat et Bruxelles tant au niveau économique ou socio-politique.

"Cette résolution, sans fondement politique juste, solide et responsable, traduit ouvertement une perte de boussole sage et clairvoyante au sein de cette institution qui risque de perdre sa légitimité aux yeux de ses partenaires dans la région et au niveau international à travers de tels actes démesurés", a estimé le politologue.