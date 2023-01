Afrique: [CHAN 2022] - Adversaire des " Lions " en quarts de finale : La Mauritanie au testeur du Sénégal

Ce sera donc la Mauritanie qui va affronter le Sénégal en quarts de finale, vendredi prochain à 19h (Gnt), au stade du 19 mai 1956 d'Annaba. Suite à leur qualification, hier, après une importante victoire face au Mali (1-0), les " Mourabitounes " vont défier les " Lions " locaux pour tenter de décrocher une place historique dans le dernier carré.

En effet, les hommes d'Amir Abdou qui ont terminé à la tête du groupe D devant l'Angola, disputeront ainsi un autre derby ouest-africain face cette fois-ci aux Sénégalais.

La Mauritanie qui n'est jamais parvenue à se hisser en demi-finale du Chan se donnera donc tous les moyens pour se défaire du Sénégal et briser ainsi le plafond de verre. Une entreprise qui ne sera, tout de même, pas plus aisée, si l'on sait que les protégés de Pape Thiaw vont eux aussi chercher à inscrire enfin leur nom au palmarès du Chan.

Programme des quarts de finale

Vendredi 27 janvier : Algérie - Côte d'Ivoire à 16 h GMT ;

Sénégal - Mauritanie à 19 h GMT

Samedi 28 janvier : Madagascar - Mozambique à 16 h GMT ;

Niger - Ghana à 19 h GMT

AU RYTHME DE LA TANIÈRE

GALOP DES " LIONS "

Cheikh Diouf et Lamine Camara se sont entraînés en solo

Deux jours après leur qualification en quarts de finale de cette 7e édition du Chan, les " Lions " locaux ont repris, hier, le chemin de l'entraînement. Deux joueurs, en l'occurrence Cheikh Ibra Diouf et Mamadou Lamine Camara n'ont pas pris part à la séance du jour.

ANNABA - Après avoir bénéficié d'une journée de repos lundi, lendemain de sa qualification, la sélection sénégalaise a lancé sa préparation du match des quarts de finale contre la Mauritanie, prévu vendredi prochain. Hier, vers les coups de 17 heures locales, toujours sur la pelouse de l'annexe du stade du 19 mai 1956 d'Annaba, Pape Thiaw a retrouvé une grande partie de son effectif, pour la reprise de l'entraînement.

Mais deux absents de marque étaient à noter, puisque Cheikh Ibra Diouf, élu meilleur joueur lors du match contre la Rd Congo, et Mamadou Lamine Camara, le maître à jouer de l'équipe, se sont entraînés en solo. Les deux joueurs, après avoir effectué quelques tours de terrain, sont restés à l'écart lors de l'opposition. Sur les bords de la pelouse, ils se sont adonnés à des exercices d'abdominaux pour se maintenir à niveau. Rien d'alarmant pour le milieu de terrain de Génération Foot qui aura juste besoin de quelques heures de repos avant de retrouver ses coéquipiers. Toutefois, la blessure de l'attaquant de Guédiawaye Fc, Cheikh Ibra Diouf, semble plus préoccupante. En effet, le joueur a confié qu'il souffrait d'une enflure de l'orteil.

PAPE MAMADOU SY, GARDIEN DE BUT DU SÉNÉGAL

" Le match contre la Mauritanie sera comme une finale pour nous "

" Notre objectif, c'est de gagner une médaille. Nous ne sommes pas là pour faire du tourisme mais pour marquer notre empreinte. Et ça doit passer par la Mauritanie, vendredi prochain, en quart de finale. Avec le staff technique, nous allons étudier cette équipe pour élaborer une stratégie afin de mieux faire face. Ce sera comme une finale pour nous, et nous jouerons le coup à fond pour remporter ce match et nous qualifier en demi-finale. Le fait d'évoluer au stade du 19 mai 1956 d'Annaba nous confère un certain ascendant psychologique parce qu'on est désormais habitué à cette pelouse et à ce public. Pour ma part, c'est une motivation supplémentaire d'être promu gardien titulaire. C'est le choix du coach, et je pense que c'est parce qu'il me fait suffisamment confiance. Maintenant, c'est à moi de le mériter et prouver qu'il n'a pas tort ".

OTIS NGOMA KONDI SUR LE JEU DES " LIONS "

Le sélectionneur congolais voit le Sénégal aller loin dans ce Chan

Après la lourde défaite (3-0) concédée par son équipe, dimanche dernier au stade 19 mai 1956 d'Annaba, contre le Sénégal, le sélectionneur de la Rd Congo n'a pas tari d'éloges sur les " Lions " locaux. Otis Ngoma Kondi a avoué avoir eu affaire à un adversaire qui était largement au-dessus de ses hommes. Pour lui, l'équipe entraînée par Pape Thiaw a été préparée dans des conditions optimales de performance pour être à ce niveau.

" C'est une très belle équipe. Une équipe jeune, avec des garçons qui sont sortis de 3 ou 4 centres de formation et qui travaillent tout le temps. Même à la fin de leur championnat, les garçons restent dans leurs équipes et s'entraînent ensemble pour qu'il y ait une certaine cohésion ", a confié le technicien congolais.

À en croire Otis Ngoma Kondi, si le Sénégal est parvenu à mettre à nu les défaillances de son équipe et ensuite les surclasser, c'est surtout grâce au travail qui est fait à la base. " Ils ont un vrai projet de jeu. Les joueurs qui évoluent dans cette sélection sortent d'une bonne formation parce qu'ils ont une bonne perception du jeu, ils ont la rapidité et se projettent vite comme le veut le football moderne. C'est ainsi qu'ils réussissent à déstabiliser les équipes adverses. C'est un excellent travail qui est fait par leur Direction technique nationale et leurs clubs ", soutient-il. " Physiquement, poursuit le Congolais, ils doivent avoir entre 19 et 20 de Vma. Et ils sont bons aussi techniquement et tactiquement ". C'est pourquoi le technicien de la Rd Congo estime que les " Lions " locaux du Sénégal ont toutes les chances d'aller très loin dans cette compétition. " S'ils continuent dans cette allure, ils peuvent espérer jouer les premiers rôles dans ce Chan ", prévient Otis Ngoma Kondi.

GROUPE D : MAURITANIE - MALI (1-0)

Mamadou Sy expédie les " Mourabitounes " en quarts de finale

Décidément, cette 7e édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan) n'a pas encore fini de surprendre les observateurs aguerris du football africain. Finaliste malheureux lors du précédent exercice et considéré comme un des favoris au coup d'envoi de la compétition, le Mali a été battu et éliminé, hier, par la Mauritanie (0-1).

Après les matchs nuls entre le Mali et l'Angola (3-3) et entre la Mauritanie et l'Angola (0-0), les " Mourabitounes " se sont offert le derby ouest-africain en disposant des " Aigles " au stade Miloud Hadefi d'Oran. Avec cet important succès, les hommes d'Amir Abdou terminent ainsi en tête du groupe D et s'emparent de la seule place qualificative pour les quarts de finale. Un niveau qu'ils atteignent pour la première fois de leur histoire.

Alors qu'un match nul -avec des buts- suffisait à les qualifier, les Maliens pourront regretter de ne pas avoir su concrétiser leur domination durant une première période complètement en leur faveur et sans le moindre tir tenté par les Mauritaniens.

Changement de décor au retour des vestiaires, avec le réveil de l'équipe mauritanienne symbolisé par cette volée de Bessam bien gérée par le gardien du Mali, Germain Berthé. En revanche, ce dernier ne pourra rien faire sur le but de Mamadou Sy, qui prenait le meilleur sur Souleymane Coulibaly avant de propulser un centre de Sidi Amara de la tête au fond des filets (1-0, 53´). De quoi offrir un nouvel exploit au sélectionneur Amir Abdou et au football mauritanien.

(Envoyé spécial à Annaba)