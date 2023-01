Algérie: Baddari reçoit l'ambassadeur de Russie en Algérie

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a reçu mercredi l'ambassadeur de Russie en Algérie, Valerian Shuvaev, avec lequel il a abordé les moyens d'étendre les échanges bilatéraux dans le secteur aux domaines des sciences et technologies avancées, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de la rencontre, MM. Baddari et Shuvaev ont passé en revue l'état de la coopération bilatérale dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et "les moyens de renforcer et d'étendre ces échanges bilatéraux aux domaines des sciences et technologies avancées", a précisé le communiqué.

Les deux parties ont également abordé la question de "l'intensification des échanges pour hisser les relations de coopération entre les deux secteurs en Algérie et en Russie au niveau des relations historiques privilégiées entre les deux pays et peuples", a ajouté la même source, faisant état de "la conclusion prochaine d'accords de jumelage entre des établissements universitaires et de recherche algériens et russes".

A ce propos, M. Baddari a souligné que le secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en Algérie "accorde la priorité à la conclusion d'accords de jumelage, conformément aux instructions du Président de la République visant à inciter les universités algériennes à conclure des accords de partenariat", eu égard à leur importance dans la facilitation de la mobilité des chercheurs et des étudiants.

Le ministre a souhaité "voir doubler le nombre de bourses accordées aux étudiants algériens (environ 200 actuellement), notamment dans les domaines des sciences et technologies avancées, qui correspondent aux nouvelles formations ouvertes par le secteur, dont l'informatique, l'intelligence artificielle, la robotique, les nanotechnologies et la médecine de demain".

D'autre part, M. Baddari a exprimé "la disposition des universités algériennes à accueillir des étudiants de la République fédérale de Russie dans nombre de spécialités et à élargir l'enseignement de la langue russe dans les universités algériennes, dans le cadre de la mobilité des étudiants entre les établissements de l'enseignement supérieur des deux pays, ainsi que l'enseignement de la langue arabe dans les établissements d'enseignement supérieur en Russie".

Pour ce qui est de la recherche, il a évoqué "la possibilité de réaliser des projets et des programmes de recherche conjoints entre les chercheurs dans les établissements universitaires et de recherche algériens et russes, notamment ceux relatifs au plan d'action du gouvernement algérien avec ses trois priorités, à savoir la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et la santé du citoyen".

Pour sa part, l'ambassadeur de Russie a souligné qu'il "veillera à développer la coopération et l'échange entre les établissements universitaires et de recherche russes et algériens, à ouvrir de nouvelles perspectives et à les élargir au mieux des intérêts du secteur dans les deux pays", insistant sur "l'impératif d'encourager les chercheurs à entreprendre des projets et des programmes de recherche conjoints, particulièrement dans les domaines des technologies avancées, des sciences exactes et autres sciences, où leurs homologues chercheurs des universités russes se distinguent", conclut le communiqué.