Algérie: Perturbations météorologiques - La sûreté d'Alger met en place un plan spécial de sécurité

ALGER — Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont mis en place un plan spécial de sécurité notamment routière afin de fluidifier le trafic routier, suite aux perturbations météorologiques enregistrées à travers le pays, a indiqué mercredi un communiqué de ces services.

"Suite aux perturbations météorologiques enregistrées dans différentes wilayas à travers le pays, les services de sûreté d'Alger ont mis en place un plan spécial de sécurité notamment pour fluidifier le trafic routier et sensibiliser les citoyens à faire preuve de vigilance pour éviter tout dérapage sur les routes", selon la même source.

Les services de sûreté d'Alger s'emploient à "décongestionner le trafic routier, en intensifiant les patrouilles mobiles positionnées sur les axes routiers principaux et secondaires, assistées par des brigades motorisées au niveau des zones urbaines et des voies express", précise le communiqué.

Les éléments des différentes brigades de la sécurité publique veillent à "dégager la bande d'urgences et à intervenir en temps réel en cas de panne ou d'accident de la circulation", indique la même source, précisant que la cellule de communication et des relations publiques veille à "sensibiliser les conducteurs à la sécurité routière, en respectant le code de la route et les règles de bonne conduite et en présentant leurs véhicules au contrôle périodique".

Le centre de commandement et de contrôle de la sûreté d'Alger reçoit les signalements des citoyens et les transmettent en temps réel aux éléments de la police mobilisés sur le terrain pour intervention, ajoute le communiqué, rappelant que les numéros vert 15-48 et de secours 17, la ligne 104, l'application "Allo Chorta" ainsi que la page Facebook de la police d'Alger sont mis à la disposition des citoyens pour tout signalement.