Algérie: Oran - Relance des opérations de distribution des logements sociaux

ORAN — Le secteur de l'habitat a connu récemment une relance de la distribution de logements sociaux, notamment de la formule à points, dans la daïra d'Oran, tandis que des opérations de relogement ont été concrétisées dans plusieurs communes de la wilaya.

Les titulaires des dossiers à points se sont taillés la part du lion des logements attribués au cours de l'année écoulée, avec 6.331 sur les 15.071 logements publics locatifs.

Les logements de la formule à points ont été répartis sur trois sites, à savoir Oued Tlélat (3.431), la localité d'Aïn El Beida dans la commune d'Es-Senia (2.000) et le quartier El-Barki au chef-lieu de wilaya (900).

Le chef de service logement à la direction locale du Logement, Soudani Noureddine, a indiqué à l'APS que le retard dans la distribution des logements de la formule à points est dû principalement à l'indisponibilité d'assiettes foncières dans la daïra d'Oran, ayant contraint les autorités locales à implanter ces projets au niveau du nouveau pôle urbain d'Oued Tlelat et dans la localité d'Aïn El Beida.

"D'autres quotas de logements publics locatifs seront distribués dans les prochaines années aux titulaires de dossiers à points de la daïra d'Oran, afin de répondre aux demandes enregistrées dans les nouveaux pôles urbains, que ce soit dans la commune de Oued Tlélat ou dans celle de Bir El-Djir", a-t-il affirmé.

Parmi les plus importantes opérations de relogement enregistrées dans la wilaya d'Oran en 2022, le responsable a cité celle ayant bénéficié à 1.111 familles résidant dans la cité 500 logements "Batimate Talyan" au quartier Es-Seddikia et ayant été relogées au niveau du site 1.201 logements publics locatifs situés dans le quartier "Pépinière" dans la commune de Bir El-Djir.

Le nouveau site d'habitations, composé d'immeubles de 5 à 9 étages, est doté de toutes les commodités, y compris des espaces verts et des aires de jeu.

Ce projet, a-t-on rappelé, a accusé un retard dû notamment à la résiliation de contrats avec deux entreprises et leur remplacement par sept entrepreneurs pour accélérer le rythme de réalisation des travaux, en renforçant les chantiers et en travaillant 24 heures sur 24, afin de livrer les logements dans les délais impartis.

Dans le cadre de l'éradication des bidonvilles dans la wilaya d'Oran, 1.087 familles qui vivaient dans le bidonville "CUMO" et 665 autres familles au bidonville "Sbika" dans la commune d'Es-Senia ont été relogées dans des logements publics locatifs de type F3 à Bethioua et Oued Tlélat.

Il a également été procédé au relogement de 117 familles qui squattaient le bidonville "placette" (commune d'Es-Senia), de 27 familles du bidonville Emir Abdelkader (Es-Seddikia) et 178 familles à Douar "El Flalis" en face du complexe olympique Hadefi Miloud dans la commune de Bir El-Djir, dans des logements décents au niveau des deux pôles urbains de Belgaïd (Bir El-Djir) et Oued Tlélat.

Les autorités locales avaient fait état de préparatifs en cours pour le relogement des habitants de 34 immeubles précaires au niveau du chef-lieu de wilaya, afin de récupérer des assiettes foncières pour créer des espaces de loisirs.

Environ 4.000 logements publics locatifs ont été aussi distribués en 2022 dans les différentes communes de la wilaya.

Plusieurs opérations de distribution et des projets de réalisation

L'opération distribution de logements au cours de l'année 2022 ne s'est pas limitée à la formule de logement public locatif, mais a concerné aussi d'autres formules, notamment la location-vente (AADL), le logement promotionnel aidé (LPA) et l'habitat rural, avec un total de plus de 3.700 logements.

3.025 logements de type location-vente ont été distribués au niveau du nouveau pôle urbain Ahmed Zabana relevant de la commune de Misserghine, qui abrite 32.000 logements, et 461 LPA, dont la plupart sont situés dans le pôle urbain de Belgaïd commune de Bir El-Djir Bir et dans la commune de Gdyel, en plus de 241 aides à l'habitat rural.

En outre, 3.500 logements AADL seront réalisés prochainement au nouveau pôle urbain Ahmed Zabana. Les entreprises de réalisation ont été désignées, les chantiers installés et les délais fixés à 24 mois au plus tard, a-t-on indiqué.

Il est également prévu le lancement prochain des travaux de réalisation de 200 logements promotionnel aidé (participatifs) dans la commune d'Es-Senia. Une assiette foncière d'une superficie de plus de 17 hectares a été récupérée à cet effet suite au relogement des habitants du bidonville "CUMO" à Béthioua. Les études sont en cours et le projet sera réalisé par l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) et l'Agence immobilière.

Par ailleurs, un projet de réalisation de 4.500 logements promotionnels aidés a été lancé après la levée de gel.