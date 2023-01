Sénégal: 10ème édition des "Abilympics internationaux" - Plaidoyer pour une prise en charge des athlètes sénégalais

Dakar — Le professeur Benoit Saliou Ngom, président de l'Académie diplomatique africaine, invite les partenaires publics et privés à s'engager davantage pour une meilleure prise en charge des athlètes sénégalais devant prendre part à la 10ème édition des "Abilympics internationaux", les championnats des métiers pour les personnes en situation de handicap, à Metz, en France, du 24 au 25 mars.

"Nous sommes en mesure de faire déplacer les Sénégalais pour les mondiaux de Metz. Ce, grâce aux soutiens financiers de l'Association Abilympics France et de l'ambassade de France au Sénégal qui a décidé de payer certains billets pour les participants. Les départements ministériels sont aussi engagés à nos côtés. Et, on espère qu'ils vont compléter pour le reste de la délégation qui n'est pas directement concerné par ces prises en charge", a t-il dit en conférence de presse.

L'Académie diplomatique africaine créée au Sénégal en 1999, membre de la fédération internationale Abilympics a mis en place "Abilympics Sénégal" qui va participer pour la première fois à l'édition des "Abilympics internationaux" prévue à Metz, en France du 24 au 25 mars.

L'ONG qui regroupe des intellectuels africains, de la Diaspora et amis de l'Afrique versés dans les domaines de la Diplomatie et des Relations Internationales culturelles et économiques.

Cette académie a pour buts la formation et l'amélioration des connaissances des diplomates.

Outre la contribution à l'avènement d'une société de fraternité au niveau africain et mondial, l'association travaille aussi à la mobilisation internationale en faveur du développement durable des pays africains.

Pour permettre à "Abilympics Sénégal" de faire bonne participation à cette compétition internationale, l'Académie compte organiser à Dakar, une activité de levée de fonds en partenariat avec les institutions privées et publiques.

"Nous avions confié la tâche à l'Association Social change Factory qui va organiser cette activé à Dakar pour permettre à Abilympics Sénégal de mieux se préparer en conséquence", a informé le président de l'Académie diplomatique, ajoutant qu'il y aura des bonnes volontés publiques ou privées qui pourront apporter leurs contributions (... .)".

Le Japon a accueilli pour la première fois les "Abilympics internationaux" en 1980.

"Abilympics" est la contraction de l'anglais "Abilities" et "Olympics", c'est à dire les Jeux Olympiques des Compétences. Ils sont présentés comme la démonstration, en situation de compétition, de l'excellence professionnelle des personnes handicapées.