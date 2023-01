Sénégal: Trophées Anps meilleurs sportifs 2021-2022 - Les Lions du Beach Soccer remportent le trophée Amadou Dia Ba

L'Association nationale de la presse sportive (Anps) a dévoilé hier, mercredi 25 janvier, les lauréats des meilleurs sportifs de la saison 2021-2022. Les rédactions sportives ont désigné à travers leur vote les meilleurs sportifs qui se sont illustrés durant l'année.

L'équipe de Beach soccer remporte la palme avec le trophée Amadou Dia Ba du meilleur sportif. L'autre grande distinction est allée à Sadio Mané qui succède à Edouard Mendy au titre de meilleur football évoluant à l'étranger. La structure des journalistes sportive compte célébrer et récompenser ses différents récipiendaires le 25 février prochain lors d'un diner de gala animé par Youssou Ndour.

L'Association nationale de la presse sportive (Anps) a désigné hier, mercredi 25 janvier ses lauréats des sportifs qui se sont illustrés durant l'année écoulée 2021-2022. Championne d'Afrique pour la 7e fois lors la Can 2022 au Mozambique et demi-finaliste au Mondial en Russie (4e place), l'équipe nationale de Beach Soccer a logiquement remporté le trophée majeur Amadou Dia Ba, consacrant de meilleur sportif de l'année. Les coéquipiers d' Alseny Ndiaye ont été plébiscités avec 208 points du vote des rédactions sportives contre le 108 voix recueillies par le double champion d'Afrique à Kigali, au Rwanda et 7e mondial, Abdoulaye Diaco Mancadiang (Taekwondo).

Sadio Mané au 7ème ciel

Pour les autres distinctions, Sadio Mané ( 250 voix) retourne au podium du meilleur footballeur sénégalais évoluant à l'étranger (Trophée Jules François Bocandè). Le Ballon d'or africain coiffe Edouard Mendy qui décompte ( 99 voix) et Kalidou Koulibaly (37 voix)

Arrivé cette saison au Bayern, l'ancien joueur de Liverpool a été logiquement sacré meilleur joueur étranger. Ce, après une saison riche ponctuée par 68 matches, 23 buts avec Liverpool ; 23 matches, 14 buts avec Bayern. Il sera aussi l'acteur clé de la victoire du Sénégal à la CAN 2022 et Meilleur joueur de la compétition. Finaliste League des champions 2022 (Liverpool) et Vainqueur FA Cup et League Cup 2022 (Liverpool), l'enfant de Bambaly est également meilleur buteur des Lions, 10 buts en 16 matches. Pour le Trophée Ibrahima Coulibaly, Lamine Jarju sort du lot et succède à Jean Barthelemy Diouf.

Sacré meilleur joueur local de la saison. Meilleur buteur de la Ligue 1 avec 8 réalisations, l'ancien attaquant du Casa sport d'origine gambienne (195 voix points récoltés) a été préféré à son ancien coéquipier et portier du Casa-Sports, Alioune Badara Faty (118 voix) et Bouly Junior Sambou (Jaraaf) qui a totalisé 97 voix. Dans la catégorie du meilleur lutteur sans frappe, Eumeu Sène a été sacré pour la 2e fois après 2018. Il succède à Modou Lô, vainqueur de l'édition 2019.

Avec 201 voix au compteur, le chef de file de l'écurie Tay Shinger a également été plébiscité devance les deux autres lutteurs nominés pour le meilleur lutteur sans frappe. Il s'agit de Reug Reug (126 voix) et Ada Fass (54 voix). Dans celle de la lutte sans frappe, dotée du trophée Abdourahmane Ndiaye Falang Abdourahmane Ndiaye Falang, Serigne Ndiaye 2, avec ses 187 voix, a inscrit son nom au palmarès en succédant à Doudou Sané (Tay Shinger). Il a été préféré à Général Malika (70 voix) et Radiakhé (62 voix).Ils seront récompensés au mois de février prochain à l'occasion du gala de l'Anps.

TROPHÉE EL HADJI DIA BA (MEILLEUR SPORTIF)

1-Beach Soccer : 208 voix

2-Abdoulaye Diaco Mancadiang (Taekwondo) : 108 voix

3-Sangoné Kandji (Athlétisme) : 40 voix

4-Anta Sambou (Lutte) : 21 voix

5-Equipe masculine de basket 3X3 (Basket) : 20 voix

TROPHÉE IBRAHIMA COULIBALY

1 - Lamine Jarju (Casa-Sports) : 195 voix

2- Alioune Badara Faty (Casa-Sports) : 118 voix

3- Bouly Junior Sambou (Jaraaf) : 97 voix

4- Ngagne Demba Fall (Génération Foot) : 22 voix

5- Paul Valère Bassène (Tengueth FC) : 0 voix

TROPHÉE ABDOURAHMANE NDIAYE FALANG

1-Serigne Ndiaye 2 : 187 voix

2-General Malika : 70 voix

3-Radiakhé : 62 voix

4-Doudou Sané (Tay Shinger) : 38 voix

5-Ordinateur : 25 voix

TROPHÉE JULES FRANÇOIS BOCANDÉ

1-Sadio Mané : 250 voix

2-Edouard Mendy : 99 voix

3-Kalidou Koulibaly : 37 voix

4-Ismaila Sarr : 15 voix

5-Idrissa Gana Guèye : 14 voix

LUTTE AVEC FRAPPE

1-Eumeu Sène : 201 voix

2-Reug Reug : 126 voix

3-Ada Fass : 54 voix

4-Fils de Balla : 19 voix

5-Mor Kang Kang (Ecole de lutte Cheikh Mbaba) : 16 voix