Maroc: La résolution du PE sur le Maroc, une violation du Droit international (Universitaire)

Agadir — La résolution du Parlement européen (PE) sur le Maroc constitue une violation des principes et des règles du Droit international, a indiqué Hakim Touzani, professeur du droit international et de sciences politiques à l'Université Ibn Zohr d'Agadir.

A travers sa récente résolution, le PE veut exercer sa tutelle sur la Maroc et ce au service des intérêts de certaines parties hostiles au Royaume, a souligné M.Touzani dans une déclaration à la MAP.

Et d'ajouter que la le système judiciaire marocain demeure l'unique institution constitutionnelle chargée de la défense des droits et des libertés des individus et des communautés.

Le Royaume dispose d'institutions constitutionnelles garantes du procès équitable, a-t-il souligné, notant que le Maroc fortement attaché à la consécration des droits et des libertés, est capable de défendre sa souveraineté, son unité nationale et son intégrité territoriale.

La résolution du PE à l'égard du Maroc est une flagrante ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain, a estimé M.Touzani.

Suite aux dernières positions du PE à l'égard du Maroc, le Parlement du Royaume du Maroc a annoncé lundi dernier sa décision de reconsidérer ses relations avec le PE en les soumettant à une réévaluation globale, visant à prendre des décisions fermes et appropriées.

Le Parlement marocain rejette l'instrumentalisation et la politisation d'affaires relevant de la compétence de la justice pénale et du droit commun, affaires ayant fait l'objet de poursuites voire de condamnations pour des faits n'ayant aucun lien que ce soit avec une activité journalistique ou la pratique de la liberté d'opinion et d'expression.