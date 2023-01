Tunisie: Météo - Temps froid dans la plupart des régions aujourd'hui et demain (bulletin de suivi)

Tunis — Le temps continue de se refroidir dans la plupart des régions au cours de cette journée et demain 27 janvier 2023, avec des chutes de pluies isolées dans le Nord et l'Ouest du centre du pays, selon les données de l'Institut National de la Météorologie (INM).

Ces pluies selon temporairement orageuses et parfois torrentielles à l'extrême Nord et au Nord- Ouest. En termes pluviométriques, les quantités oscilleront généralement entre 02 et 22 mm avec des chutes de neiges sur les hauteurs qui ne dépassent pas 22 mètres dans les gouvernorats de Jendouba, le Kef, Siliana et Kasserine.

Les températures seront en baisse samedi et dimanche prochains dans la plupart des régions avec des chutes de pluies isolées dans le Nord et le centre ouest et seront localement orageuses sur les côtes Nord, avec possibilité de chute de neiges sur les hauteurs ouest.