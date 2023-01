Tunisie: Législatives / Séjoumi/Ezzouhour - Les deux candidats promettent une attention particulière aux espaces de jeunes

Tunis — Situé à à peine 5 km du Palais du gouvernement à la Kasbah, (5 Kilomètres), la circonscription de Séjoumi -Ezzouhour de Tunis 1 souffre de marginalisation et de pauvreté depuis des décennies en plus des services de base, estiment les deux candidats de la circonscription au second tour des élections législatives, Sirine Mrabet Bouazzi et Fathi Dkhil.

Pour la candidate Sirine Mrabet Bouazzi, la circonscription a besoin, dans plusieurs quartiers, de commodités collectifs; un poste de police, des services municipaux et une pharmacie.

Diplômée de la faculté des sciences politiques et sociales de Tunis, la candidate est active dans la société civile en lien avec les droits de l'homme.

Dans son programme, elle encourage la participation des jeunes à la société civile et s'engage à accorder une importance particulière à l'aménagement des clubs sportifs de la région tels que l'Union de Séjoumi et le club olympique Ennakl dans le but de mettre fin aux stéréotypes qui lient les jeunes de cités Mellassine, Helal, Ezzouhour à la migration irrégulière, aux stupéfiants et autres types de stigmatisation.

Le deuxième candidat Fethi Dkhil promet, pour sa part, de trouver les solutions aux problèmes de la région qui n'est pas à l'abri des crises et difficultés auxquelles fait face la Tunisie depuis des années à cause des mauvaises politiques. " Des politiques qui ont engendré la détérioration du pouvoir d'achat et détruit la classe moyenne ", a-t-il estimé.

Fethi Dkhil qui est âgé de 37 ans, est le président de commune de Bab Bhar, travaille dans le privé. Il est aussi membre du conseil d'administration de l'Agence Municipale de Gestion.

Le programme de Dkhbil prévoit notamment, l'aménagement et la valorisation de " Sebkhet Séjoumi ", la relance du projet du TGV suspendu depuis des années, l'amélioration du réseau d'assainissement et le développement des infrastructures scolaire, hospitalière et routière.

Le candidat qui met en avant le rôle des maisons de culture et de jeunesse dans l'encadrement des jeunes et la lutte contre la délinquance, promet aussi, dans son programme, l'aménagement des stades et salles de sport de la région.

Sirine Mrabet avait récolté, lors du premier tour, 1757 voix (44.94% des bulletins de vote) face à Fathi Dkhil qui a obtenu 988 voix, soit 25.27% des bulletins de vote.