Tunisie: Météo - Temps froid ce jeudi et pluies attendues sur les côtes nord et l'extrême nord - ouest

Tunis — Temps froid ce jeudi et les températures maximales seront compris entre 8 et 14 degrés et atteindront 5 degrés sur les hauteurs, selon l'Institut national de la météorologie (INM).

La situation météorologique sera caractérisée, par l'apparition de la gelée au cours des premières heures de la journée sur les hauteurs et la chute de neige.

Des pluies éparses et orageuses seront attendues sur les côtes nord et elles seront parfois denses à l'extrême nord-ouest et le temps sera nuageux sur le reste des régions.

L'intensité du vent nécessite la vigilance près des côtes et sur les hauteurs et le sud provoquant des phénomènes de sable et de poussière. La mer sera agitée à très agitée.