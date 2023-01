Maroc: Province de Midelt - La Fondation Mohammed V pour la Solidarité à pied d'œuvre pour aider les populations touchées par la vague de froid

Midelt — La Fondation Mohammed V pour la Solidarité est à pied d'œuvre au niveau de la province de Midelt pour apporter l'aide nécessaire aux populations rurales exposées à la chute importante des températures enregistrée actuellement.

Un important dispositif humain et logistique a été mobilisé, mercredi à Midelt, pour préparer les kits de produits alimentaires de première nécessité et de couvertures, destinés aux familles touchées par la vague de grand froid au niveau de plusieurs douars de cette province.

Samir Benyada, coordinateur régional de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a déclaré qu'en application des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, la Fondation a lancé, en coordination avec le ministère de l'Intérieur et les autorités locales, une opération humanitaire pour faire face à la vaque de grand froid au profit de la population des zones montagneuses du Moyen et du Grand Atlas.

Cette opération, a-t-il précisé dans une déclaration à la presse, cible, dans sa première phase, plus de 20.000 familles réparties sur quatre provinces, à savoir celles de Midelt, Khénifra, Azilal et Al Haouz.

Il a ajouté que la seconde phase de cette opération concerne 5 autres provinces, à savoir celles de Chefchaouen, Tinghir, Al Hoceima, Taza, Taounate et autres zones.

Pour sa part, Dr Soumiya Jdidi, du pôle médico-humanitaire de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a souligné que, sur Hautes Instructions Royales, la Fondation déploie, en coordination avec la ministère de l'intérieur et les autorités locales, un important dispositif humain et logistique pour faire bénéficier de nombreuse familles issues des zones éloignées, touchées par la vague de froid, d'un kit de soutien composé de produits alimentaires et de couvertures.

Cette première phase d'intervention est dirigée vers quatre provinces, dont Midelt où les kits relatifs à 3.750 familles relevant de 35 douars, y compris ceux les plus éloignés comme Ighalen (commune d'Imilchil) et Anefgou (commune d'Amenzi), seront distribués.

