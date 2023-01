Maroc: La BNRM rend un vibrant hommage à Abdelkrim Bennani, président de l'association Ribat Al Fath pour le Développement Durable

Rabat — La Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc (BNRM) a organisé mercredi à Rabat une grandiose cérémonie en hommage au président de l'association Ribat Al Fath pour le développement durable, Abdelkrim Bennani et ce, dans le cadre des activités programmées en célébration de l'événement "Rabat, capitale culturelle du monde islamique".

La cérémonie a été marquée par la présence d'éminentes personnalités et d'acteurs dans les domaines politique, diplomatique, médiatique et associatif, issus des différentes régions du Royaume pour rendre hommage à Abdelkrim Bennani connu et reconnu pour son expérience exceptionnelle dans le domaine du bénévolat comme cela a été détaillé par les intervenants qui ont été unanimes à louer ses qualités intellectuelles et humaines remarquables ainsi que ses contributions dans le domaine associatif sur le plan national, et tout particulièrement en faveur de la préservation et la promotion du patrimoine de Rabat.

Visiblement sensible à cet hommage, M. Bennani a salué l'initiative de la BNRM, "une institution culturelle pionnière", remerciant aussi pour leurs témoignages l'ensemble des intervenants qui comptent parmi les amis avec qui il partage les nobles valeurs, lesquels témoignages lui apportent un nouveau souffle pour l'inciter à poursuivre son action.

"J'ai beaucoup de chance d'être né au Maroc, ce grand pays généreux", a-t-il déclaré, avant de rendre grâce à Dieu pour lui avoir donné l'occasion de servir deux grands Souverains, Feu SM Hassan II et SM le Roi Mohammed VI. Et d'ajouter que cet engagement a été pour lui l'école de la vie.

Dans son témoignage, le Directeur de la BNRM, Mohamed Ferrane n'a pas tari d'éloges sur la personne et la personnalité de Abdelkrim Bennani, louant ses bonnes manières et son altruisme et affirmant qu'il a œuvré sans relâche à travers l'association Ribat Al Fath pour le développement durable à ce que sa ville, Rabat, conserve son patrimoine séculaire, son histoire et son riche cachet culturel, fusionnant ainsi l'authenticité dans l'histoire et la modernité d'une smart city.

"M. Bennani s'est toujours démarqué par sa présence et sa participation à la mise en œuvre du programme intégré du développement urbain de Rabat, ville lumières, capitale culturelle du Maroc" lancé par SM le Roi Mohammed VI", a-t-il noté, avant de souligner qu'il représente "la mémoire vivante de Rabat" et "sa magnifique et inégalable icône".

Et d'indiquer que l'organisation de ce vibrant hommage à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc revêt une connotation toute particulière dans le sens où cette institution est le reflet de la mémoire marocaine à travers les époques, non pas seulement au vu de sa collection d'ouvrages mais aussi pour ses personnalités hors norme à l'image de Abdelkrim Bennani, connu et reconnu pour sa générosité et son dévouement.

De même, le président de l'association Bouregreg, Noureddine Chemaou a souligné que M. Bennani est un homme d'exception qui a voué sa vie à faire entendre la voix de la société civile, faisant de son association un espace ouvert aux initiatives sur les plans local, national et international.

Dans un témoignage lu en son nom, il a salué l'organisation de cet hommage qui célèbre les contributions d'une sommité aux multiples centres d'intérêt dans les domaines de la connaissance et des arts, ajoutant que ce qui rend encore cet hommage plus beau, c'est son heureuse coïncidence avec la célébration de Rabat, capitale culturelle du monde islamique.

Après avoir relevé que M. Bennani a su parfaitement concilier entre son action associative et sa haute responsabilité, synonyme de la confiance placée en lui par le regretté Souverain SM Hassan II et SM le Roi Mohammed VI, il a exprimé le bonheur de lui réserver le statut d'invité d'honneur de l'événement "Salé, capitale de la société civile" prévu en mai prochain.

Autre témoignage, celui de l'universitaire et ancien ministre de la justice, Mohamed Drissi Alami Machichi qui a salué l'organisation de cet hommage à une personnalité nationale éminente unanimement reconnue pour sa distinction et sa stature, louant les qualités intellectuelles et humaines de Abdelkrim Bennani, "une personnalité de dialogue serein, de confiance et de responsabilité", autant de qualités qui lui valent le respect et l'estime de tous.

Pour preuve, la confiance royale placée en lui par le regretté Souverain SM Hassan II en lui confiant de nombreuses hautes responsabilités, et qu'il continue toujours d'en bénéficier sous le règne de SM le Roi Mohammed VI, a-t-il dit.

Tout en soulignant que ses actions en faveur des jeunes et des étudiants ainsi que son attachement à l'authenticité, la culture et les traditions de la capitale du Royaume, outre ses contributions en faveur de la promotion de la musique traditionnelle, M. Machichi a assuré qu'il restera longtemps dans la mémoire de sa ville natale et de ses habitants ainsi que des amoureux de Rabat.

D'autres intervenants ont, tour à tour, mis en exergue les qualités exceptionnelles de M. Bennani ainsi que son rôle à la tête de l'association Ribat Al Fath pour le développement durable et la Fédération des associations régionales. Comme le président national de l'association Fès- Saiss, Omar El Marrakechi qui a hautement loué les contributions notables de M. Bennani au service du développement socio-économique du Royaume, soulignant qu'il est un grand commis de l'État sincère qui a consacré toute sa vie au service du glorieux Trône Alaouite, outre son activité d'associatif sans frontières.

Quant à Faouzi Britel, membre fondateur de l'association Ribat Al Fath pour le développement durable et membre de son bureau exécutif, il a affirmé que Abdelkrim Bennani est véritablement "un homme d'exception" conciliant harmonieusement authenticité et modernité et aussi très attaché aux valeurs de la solidarité, de la tolérance, de l'engagement, de la rigueur et de l'altruisme.

Pour sa part, la directrice de l'Institut pilote Confucius relevant de l'université Mohammed V à Rabat, Karima Yatribi a indiqué que cet hommage s'inscrit dans le cadre de la promotion de la culture de la reconnaissance, louant l'intégrité et l'humilité de Abdelkrim Bennani ainsi que ses immenses contributions dans le domaine associatif.

Cette cérémonie a été marquée par la projection d'un film sur le parcours de Abdelkrim Bennani et contenant aussi des témoignages en sa faveur, outre la lecture de deux poèmes sur ses qualités.