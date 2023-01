Maroc: Abdelkrim Bennani, un homme d'Etat qui a rendu de grands services à son pays par le bénévolat (Témoignages)

Rabat — Des personnalités politiques, diplomatiques et médiatiques ayant pris part à la cérémonie d'hommage à Abdelkrim Bennani, président de l'Association Ribat Al Fath pour le développement durable, tenue mercredi à Rabat, ont salué les qualités intellectuelles et humaines de cet "homme d'Etat" qui a rendu de grands services à son pays par le biais de l'action bénévole.

Dans des déclarations à la MAP en marge de cette cérémonie, organisée par la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, ces acteurs ont mis en exergue les efforts considérables déployés par M. Bennani que ce soit en tant que président de cette association ou lors de l'exercice des hautes fonctions qui lui ont été confiées par feu SM Hassan II et par SM le Roi Mohammed VI.

Ils ont notamment relevé le sens élevé du patriotisme de M. Benani, la richesse de sa création culturelle et ses œuvres solidaires remarquables.

A cet égard, le directeur de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, Mohamed El Ferrane, a indiqué que cette cérémonie, organisée dans le cadre de la célébration de Rabat "Capitale de la culture dans le Monde Islamique", rend hommage à l'une des figures de la ville de Rabat, compte tenu de la qualité de son action bénévole au niveau de la capitale.

En tant que président de plusieurs associations de la société civile, M. Bennani a supervisé un ensemble de projets de développement durable s'inscrivant dans le cadre de la préservation de la beauté de cette ville et de sa glorieuse histoire, a-t-il ajouté.

De son côté, l'écrivain et journaliste Abdelhamid Jmahri a mis l'accent sur le patriotisme de M. Bennani et le grand intérêt qu'il porte à l'identité nationale, à la pensée et à la culture, se disant impressionné par "l'étendue du savoir de ce grand homme et sa compréhension profonde des missions de l'intellectuel et du rôle de la culture".

En plus d'être un "militant culturel" à la présence continue et fructueuse dans ce domaine, Abdelkrim Bennani est aussi "une personnalité nationale aux qualités humaines élevées, qui n'hésite pas à interagir avec les lecteurs et à leur prodiguer des conseils", a souligné M. Jmahri, se disant heureux de faire la connaissance de cette figure, étant un lecteur assidu de tout ce qu'écrit M. Bennani dans le domaine médiatique au Maroc.

Pour sa part, le président de l'Université ouverte de Dakhla, Driss Guerraoui, a indiqué que M. Bennani figure parmi les patriotes sincères et les hommes d'Etat qui ont marqué de leur empreinte le Maroc moderne et jeté les bases d'une société civile en phase avec les mutations profondes que connaît le Royaume, notamment sur les questions du développement durable, du développement humain et de l'économie solidaire.

M. Bennani s'est distingué tout au long des principales étapes du Maroc moderne, que ce soit en matière d'action sociale et solidaire ou dans le domaine du développement humain durable, où il a été pionnier, a-t-il fait remarquer, relevant également son rôle dans l'encadrement des jeunes au niveau du Forum des jeunes marocains pour le troisième millénaire ainsi que ses initiatives "plaçant les jeunes au coeur du développement durable et donnant à la cause nationale une place centrale dans l'action de la société civile".

"Abdelkrim Bennani est une école en soi, et continuera sans doute à être une source d'inspiration pour de nombreuses générations à venir", a conclu M. Guerraoui.

Quant au journaliste et écrivain Mohamed Seddik Maâninou, il a affirmé qu'Abdelkrim Bennani "a été un homme de confiance pour feu SM Hassan II, et il est aujourd'hui un homme de confiance pour SM le Roi Mohammed VI", ajoutant que M. Bennani est un véritable acteur associatif qui a tant donné en matière de culture et de développement durable via l'Association Ribat Al Fath.

L'ambassadeur de Palestine au Maroc, Jamal Al Shobaki, a exprimé sa grande satisfaction d'assister à cette cérémonie en hommage à Abdelkrim Bennani, "un grand homme et un grand penseur, poète et écrivain".

Abdelkrim Bennani mérite tout le respect et la considération, car il s'agit d'un homme généreux doté de beaucoup de talents, y compris dans la poésie, la littérature et la musique, a-t-il dit.

Dans le même sens, le vice-président de l'Association Ribat Al Fath pour le développement durable, Mustapha El Jouhari, a mis en exergue les qualités humaines de cette figure rbatie et marocaine qu'est Abdelkrim Bennani, notamment la fidélité, la générosité sans limite, le sens de l'humain et le dévouement.

Cet homme a beaucoup donné à Rabat et au Maroc en général, a-t-il insisté, notant que M. Bennani, un homme d'Etat à l'identité nationale et sociétale, se distingue aussi par son humilité.

Les fonctions administratives qu'occupe Abdelkrim Bennani ne l'éloignent pas de l'action culturelle et sociale, sachant qu'il contribué, dès son jeune âge, à la création de plusieurs associations, en particulier Ribat Al Fath qu'il a beaucoup servie et qui est considérée comme une force de proposition ayant toujours un fort impact.

Cette cérémonie a été marquée par la projection d'une capsule vidéo retraçant certaines étapes de la vie d'Abdelkrim Bennani et incluant des témoignages sur cette figure de l'action associative nationale, en plus d'une lecture de poésies dédiées à cette illustre personnalité.