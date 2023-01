Ile Maurice: Météo | Jeudi 26 janvier - L'avis de fortes pluies levé

Le pays n'est plus sous le coup de l'avis de fortes pluies émis le mercredi 25 janvier. Il a été levé ce jeudi matin. Voici le dernier bulletin de la station de Vacoas:

Communiqué de la météo pour maurice émis à 04h30 jeudi 26 janvier 2023.

Situation générale:

L'avis de fortes pluies ne sera plus en vigueur à Maurice à partir de 05h00 aujourdhui. Des nuages plutôt actifs associés à la zone d'instabilité venant du nord-ouest influencent toujours le temps local par moments.

Prévisions pour les prochaines 24 heures:

Le temps restera nuageux ce matin et au cours de la journeé avec des pluies, modérées par moments.

La température maximale sera entre 24 et 26 degrés Celsius sur le plateau central et entre 29 et 31 degrés Celsius sur le littoral.

Nuageux cette nuit avec des averses modérées par moments.

La température minimale sera entre 20 et 22 degrés Celsius sur le plateau central et entre 24 et 26 degrés Celsius sur les régions côtières.

Le vent soufflera du secteur nord à environ 15 km/h, devenant variable par moments.

Mer agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de 2 mètres.

Conseil pratique:

1. D'être très prudent sur les routes en raison d'une visibilité réduite due à des brouillard.

Information supplémentaire:

Le cyclone tropical Cheneso évolue toujours dans le canal du Mozambique. Il n'influencera pas directement le temps sur l'Île Maurice et Rodrigues.

Marées hautes : 16h17 et demain 05h00.

Marées basses : 10h51 et 23h06.

Lever du soleil : 05h49.

Coucher du soleil : 18h54.

La pression atmosphérique à 04h00 : 1009 hectopascals.