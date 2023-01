Tunisie: Foire Internationale de Gabès / 25-27 janvier : Salon international du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables

A l'heure d'une flambée des prix du gaz et de l'électricité, l'énergie est un levier de compétitivité devenu majeur dans les entreprises et les collectivités. Ainsi, la Foire internationale de Gabès organise du 25 au 27 janvier courant, le Salon international du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables "Tunisia Energy Expo 2023".

Ce Salon se veut être une plate-forme importante pour les professionnels du secteur de l'énergie, visant à offrir aux professionnels tunisiens et étrangers de nouvelles opportunités dans les énergies solaires, photovoltaïques et renouvelables. Il rassemblera les pionniers de l'énergie, les décideurs, les utilisateurs finaux, les prestataires de services ainsi que les experts de renommée internationale pour échanger sur des enjeux collaboratifs afin d'optimiser et de maîtriser efficacement l'énergie de la planète.

"Tera training" : Un cycle de formation en quatre sessions

"Tera training" organise un cycle de formation en quatre sessions portant sur les thèmes : Trading en bourse, analyse financière des sociétés cotés (industrielles, bancaires et assurances), gestion de portefeuille, analyse des performances et reporting de gestion, selon les meilleures pratiques mondiales dans le domaine de la gestion de fonds. Toutes les sessions de formation sont assurées par Moez Hadidane.

Les participants peuvent s'inscrire à la totalité de la formation ou faire un choix parmi les quatre sessions. La première session concernera les "techniques de Trading sur le système de cotation de la Bvmt Optiq". Elle se déroulera les 23 et 24 février 2023 (dernier délai d'inscription : 15 février). La deuxième session concernera, elle, "l'analyse financière et choix des actions cotées" et aura lieu les 2 et 3 mars 2023 (dernier délai d'inscription : 25 février). La troisième session sera réservée à la "gestion de portefeuille actions, et ce, les 16 et 17 mars 2023 (dernier délai d'inscription : 10 mars). La dernière session s'intéressera à la "gestion de portefeuille obligataires. Elle aura lieu les 26, 27 et 28 avril prochain (dernier délai d'inscription : 20 avril). Toutes les formations auront lieu dans un hôtel à Gammarth.

32e édition du Salon du Meuble de Tunis : Une vitrine pour le savoir-faire tunisien

La 32e édition du Salon du Meuble de Tunis se tiendra du 3 au 12 février 2023 au Parc des Expositions du Kram. Selon ses organisateurs, la notoriété de ce salon s'accroît d'année en année avec la qualité croissante d'organisation et d'aménagement des stands et des collections de haut niveau des meubles exposés.Au fil des sessions, le salon a gagné sa place au calendrier des manifestations relatives au secteur du meuble en Tunisie et est devenu la vitrine la plus significative des grandes marques tunisiennes du meuble design, innovateur et confortable. 150 exposants y participent, cette année, dont 10% sont nouveaux. Ils présentent les différentes branches d'activités du secteur, à savoir les meubles contemporains, les meubles de style et classiques, les meubles artisanaux, les meubles pour enfants Par ailleurs, plus de 80.000 visiteurs grand public et professionnels auront la chance de découvrir une large palette des tendances du meuble durant les 10 jours de l'exposition au fil des stands attractifs et fonctionnels avec une signalisation sectorielle directionnelle claire facilitant la circulation entre les allées et les halles.