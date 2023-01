Mali: Journée internationale des Douanes - Le message du ministre malien de l'Economie et des Finances

Le Mali, à l'instar des administrations douanières du monde entier, célèbre le 26 janvier de chaque année, la Journée Internationale des Douanes. L'édition 2023 coïncide avec le soixante-dixième anniversaire de l'Organisation mondiale des Douanes (Omd). A cette occasion, le ministre de l'Economie et des Finances du Mali, Alousseni Sanou a adressé un message aux douanes de son pays.

Selon M. Sanou, cette édition est célébrée sous le thème : " Accompagner la nouvelle génération " avec comme slogan:"promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière ".

Il s'agit là, selon lui, dans la performance, d'assurer la continuité et la transformation du métier en s'appuyant sur le transfert de compétence et de savoir-faire aux jeunes générations et en renforçant le sentiment de fierté et d'appartenance à la communauté douanière mondiale. Il a rappelé que l'Omd exhorte les administrations douanières membres à considérer particulièrement la jeune génération, plus créative, en phase avec les dernières évolutions technologiques et en quête d'expérience et de connaissances ; à promouvoir une bonne culture d'entreprise, une organisation claire et transparente favorisant l'émergence et le partage d'expériences ; enfin, à renforcer la fierté d'appartenir à ce corps engagé et largement contributif au développement économique et social du pays grâce à un environnement de travail plus professionnel, créatif, ancré dans son milieu en phase avec ses partenaires du secteur privé.

Au plan national, Alousseni Sanou soutient que malgré les crises multiformes et multidimensionnelles, l'administration des Douanes a continué d'améliorer ses performances tout en renforçant son ancrage.

"En effet, les Douanes maliennes ont renforcé le dialogue intergénérationnel en assurant aux jeunes générations une formation continue, une forte participation à différents foras, séances de coaching, stages de formation et en mettant à disposition un site Web, une revue des Douanes, différents rapports et documents de services sans oublier les mentorats, les tutorats et la participation à différentes activités de la communauté douanière internationale ", informe M. Sanou.

Par ailleurs, poursuit-il, les réformes engagées par l'Administration des Douanes, l'adoption du nouveau Code des Douanes, le Décret portant Médaille d'honneur des Douanes, la bonne collaboration avec les partenaires, l'importante contribution à la protection des personnes et de leurs biens et les performances réalisées renforcent la fierté et le sentiment d'appartenance à la communauté du douanière.

Il a saisi cette occasion pour adresser à toute la communauté douanière nationale mes vives félicitations et les encouragements des plus hautes autorités de la Transition pour les efforts et les sacrifices consentis. Il dit avoir une pensée pieuse à toutes les victimes militaires, paramilitaires et civiles tombées sous les balles assassines des terroristes et narcotrafiquants.