Congo-Kinshasa: Accroissement de la productivité à travers la FERI, la FERE et l'AD - L'Ogefrem évalue avec ses partenaires à mandats spéciaux

La mobilisation des ressources financières et l'accroissement de la productivité à l'Office de Gestion du Fret Multimodal, OGEFREM en sigle, passent, entre autres, par l'évaluation à mi-parcours avec les partenaires à mandats spéciaux.

C'est-à-dire, tous ceux qui aident l'OGEFREM à la souscription: de la Fiche Electronique des Renseignements à l'Importation (FERI), de la Fiche Electronique des Renseignements à l'Exportation (FERE) et de l'AD (Attestation de Destination).C'est ce qui justifie, la tenue, ce mercredi 25 janvier 2023, de la cérémonie solennelle ayant mis aux prises, l'Ogefrem et toutes les sociétés partenaires impliquées dans la mobilisation des recettes à travers la FERI, la FERE et l'AD.

Sous la conduite du DG de l'OGEFREM, M. William Kazumba Mayombo, l'Etablissement public qu'il dirige en toute opiniâtreté s'adonne à un exercice de routine qui est convoqué chaque semestre de l'année pour évaluer, analyser, réajuster ou corriger avec ses mandataires partenaires, la position de leur partenariat sur le plan du respect des clauses qui lient l'Office et tous les intervenants du domaine des frets.

Pendant quarante-huit heures, les cadres et experts de deux parties vont évaluer si les remarques ou recommandations formulées lors de l'évaluation du premier semestre 2022, ont connu une amélioration. Sinon, ils devront se pencher sur quoi faire pour pouvoir innover ou améliorer ce contrat de partenariat afin qu'il soit réellement un partenariat gagnant-gagnant.

L'objectif est de porter satisfaction aussi bien à l'OGEFREM qu'aux sociétés qui sont avec lui mais également, à la République Démocratique du Congo par une croissance inclusive, telle que prônée par le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

En privilégiant les actes à la place de l'envolée lyrique, le DG Kazumba qui avait à ses côtés, M. Emmanuel Mayele Samba DGA, voudrait bien que l'Ogefrem comme Conseil des Chargeurs puissent apporter autant que possible, de l'assistance aux chargeurs en leur facilitant la tâche dans l'exercice de leur fonction.

Veiller à l'accroissement de la productivité

Pour le patron de l'OGEFREM, c'est cet accroissement qui va permettre à l'Etablissement public d'aller vers les investissements des infrastructures de facilitations et d'assistances aux chargeurs. Ce qui revient à coup sûr, de booster la mobilisation des ressources dont l'Etat congolais a grandement besoin pour pouvoir matérialiser la vision du Chef de l'Etat, a fait remarquer William Kazumba.

Dans son speech prononcé à l'ouverture des travaux d'évaluation, il a rappelé aux deux parties de la quintessence de ce cadre de concertation qui doit permettre à l'examen approfondi des instruments de traçabilité sur lesquels, les institutions du pays fondent pour la mobilisation des ressources du trésor public.

Ceci implique, une saisie des éléments fiables auprès de tous les intervenants internes et extérieurs dans le Commerce extérieur de la RD-Congo, précise-t-il.

Recommandations

Mandataires, directeurs et représentants de l'Ogefrem sont conviés au ferme engagement et dévouement pour contribuer au bon suivi des cargaisons en provenance ou à destination de la RDC, au meilleur suivi de traçabilité de toutes les cargaisons et à la constitution d'une banque des données avec des statistiques fiables de Commerce Extérieur de la RD-Congo.

Par ailleurs, le DG de l'OGEFREM a tenu à confirmer que la mise en œuvre de telles recommandations permettra à l'Office, de faire face à certains impératifs, tels que, l'amortissement du système d'exploitation et la maintenance de son parc informatique.

Aussi, ces mesures vont-elles permettre de doter l'OGEFREM des moyens devant l'aider à assurer l'étanchéité du système par un contrôle rigoureux à l'arrivée qu'il exigera de la part de son mandataire interne qu'est l'OCC.

C'est de cette façon qu'il sera effectif, ce partenariat gagnant-gagnant, a conclu le DG de l'OGEFREM William Kazumba.