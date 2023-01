Congo-Kinshasa: "Les richesses congolaises sont un paradis pour le monde, mais pour les populations locales, elles sont un enfer"

Kinshasa — " La guerre en République démocratique du Congo est comme un arbre qui cache une forêt ", a déclaré Pierre Kabeza, contestant la représentation commode de la guerre de 30 ans dans l'est de la RDC comme une " guerre civile ", lors de la conférence de presse " Quand y aura-t-il la paix au Congo ? " qui s'est tenue à Rome hier, 25 janvier.

"On ne peut pas voir les racines d'un arbre. Les racines sont les grandes puissances du monde, ainsi que leurs multinationales. Le tronc de l'arbre, ce sont les pays voisins de la RDC (Rwanda et Ouganda) qui reçoivent l'aide des grandes puissances, et enfin les branches, ce sont les différents groupes de guérilla qui opèrent sur le territoire congolais. La sève qui nourrit l'arbre, ce sont les intérêts économiques", explique Pierre Kabeza, ancien syndicaliste défenseur des droits des enfants congolais et ancien président des associations de jeunes de la région du Sud-Kivu, dans l'est du pays.

C'est précisément pour sensibiliser l'opinion publique à la guerre qui sévit dans les trois provinces congolaises du Nord et du Sud-Kivu et de l'Ituri que, à l'occasion de la visite du Pape François en RDC, 107 associations, comités et groupes de la société civile italienne, dont beaucoup sont présents dans le pays, ont envoyé une lettre au Souverain Pontife, en lui demandant de faire entendre le cri du peuple congolais en faisant connaître sa souffrance et en dénonçant les "causes structurelles" et les responsabilités politiques et économiques de l'Occident, qui s'approprie impunément les ressources naturelles, les marchés et les ressources humaines de ce pays.

Les énormes ressources naturelles de la région figurent parmi les "causes structurelles" ,en particulier le coltan et le cobalt (mais aussi plusieurs des "terres rares"), des minéraux de plus en plus stratégiques dans la perspective de la "transition énergétique", présentée comme une percée "écologique".

"Ces minerais font de mon pays d'origine un paradis, alors que les populations vivent un véritable enfer", déclare John Mpaliza, un militant italo-congolais des droits de l'homme qui rappelle comment la "RDC est un pays stratégique pour le monde", non seulement pour ses ressources minérales mais aussi "en raison de sa position géographique au centre de l'Afrique, et parce qu'elle possède la deuxième forêt tropicale, le poumon vert de la planète".

L'espoir vient des jeunes qui animent une société civile très active représentée par des associations comme Lucha, représentée à la conférence par Micheline Mwendike : " Nous voulons vous dire qu'il y a ceux qui se battent tous les jours pour des élections libres, des routes, des salaires, la sécurité ", a-t-elle dit. "Nous avons l'impression que le monde préfère nous laisser dans le chaos car c'est le seul moyen pour eux de nous prendre des minerais à prix zéro. Ils ne nous paient pas pour le CO2 que la forêt équatoriale congolaise absorbe. Mais malgré cela, nous nous battons pour améliorer la situation".

"Les nouvelles générations africaines se rendent compte de cette situation. J'espère que les jeunes Africains et Européens s'uniront pour contribuer à la changer", souligne John Mpaliza. La tragédie des enfants soldats recrutés par les différents groupes de guérilla présents (au moins une centaine) a été rappelée par le père Giovanni Piumatti, missionnaire fidei donum du diocèse de Pinerolo au Kivu depuis plus de 50 ans, qui a souligné que "ces dernières années, nous avons des centaines de garçons qui veulent quitter les armes mais il n'y a pas de structure capable de les accueillir" et de les réinsérer dans la société.