Congo-Kinshasa: Quatre postulants comboniens attaqués par un groupe rebelle au Nord-Kivu

Butembo — L'attaque subie par un groupe de frères postulants comboniens avec leur entraîneur dans la province du Nord-Kivu remonte au dimanche 22 janvier. Les auteurs étaient des rebelles Mai-Mai, heureusement aucun d'entre eux n'a été tué.

"Les rebelles ont attaqué le véhicule qui revenait du camp et qui transportait quatre postulants comboniens ainsi que leur formateur, le frère Jacques Eluma. Ils ont tiré sur le véhicule sans hésitation", a rapporté le supérieur provincial des Comboniens, le père Léonard Ndjadi Ndjate.

"Le seul blessé, poursuit-il, est le frère Héritier Mambaya, 22 ans, originaire de Bumba, qui a été admis à l'hôpital Matanda de la ville de Butembo. Le provincial n'a pas révélé plus de détails sur l'état de santé du jeune homme et a demandé "l'intercession de Saint Daniel Comboni".

"C'est une attaque barbare et criminelle contre des personnes innocentes", a-t-il dénoncé. Nous déplorons l'incapacité des forces de sécurité à protéger la population de l'Est. Nous demandons des prières pour la paix dans cette région et dans toute l'Afrique. Que Dieu accorde à nos garçons un prompt rétablissement".

La situation dans cette partie du Congo reste tendue, avec de nombreux groupes rebelles et des tensions entre le Rwanda et la République du Congo, qui accuse le premier de financer ces groupes. Le Pape François arrivera dans le pays le 31 janvier, mais pour des raisons de sécurité, il ne se rendra pas dans l'est du Congo.