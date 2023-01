Ghana: Démission de l'évêque de Wiawso et nomination

Cité du Vatican — Le Saint-Père François a accepté la renonciation au gouvernement pastoral du diocèse de Wiawso (Ghana) présentée par Son Excellence Mgr Joseph Francis Kweku Essien.

Le Saint-Père a nommé le Révérend Samuel Nkuah-Boateng, du clergé de Wiawso, jusqu'à présent administrateur de la cathédrale de Wiawso, comme évêque du même diocèse.

Mgr Samuel Nkuah-Boateng est né le 6 mai 1968 à Sefwi Bosomoiso. Après avoir fréquenté le petit séminaire St. Teresa à Elmina, dans l'archidiocèse de Cape Coast, et le grand séminaire régional St. Peter à Cape Coast, il a obtenu une licence en sociologie et en études religieuses à l'université du Ghana. Il a été ordonné prêtre le 28 juillet 2001 pour le diocèse de Wiawso.

Il a exercé les ministères suivants et poursuivi des études complémentaires : vicaire de la paroisse de l'Immaculée Conception, à Enchi (2001-2003) ; secrétaire de l'évêque de Wiawso (2003-2008) ; recteur de l'église Sainte-Marie, à Dwinase (2003-2009) ; curé de la paroisse Saint-Augustin, à Sefwi Boak (2003-2009). Augustine à Sefwi Boako (2009-2011) ; Directeur du Centre de Pastorale et de Formation (2009-2018) ; Administrateur de la Cathédrale de Wiawso (2011-2018) ; Président de l'Association des Prêtres Diocésains (2012-2020) ; Etudes pour le Master en Pastorale et Education Religieuse, à l'Université Catholique du Ghana (2015-2017) ; Master en philosophie (2018-2020) ; depuis 2009, membre du Collège des consulteurs et du Collège presbytéral ; depuis 2020, directeur du Centre de pastorale et de formation, coordinateur de la Commission diocésaine Justice et Paix et administrateur de la cathédrale de Wiawso.