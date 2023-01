Cote d'Ivoire: Mines, Pétrole et Énergie- Sangafowa Coulibaly appelle à la mobilisation pour des résultats excellents en 2023

Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafowa Coulibaly, a appelé à la mobilisation et à l’engagement professionnel des acteurs de son département ministériel pour que l'année 2023 soit remarquée, à tous les niveaux, du sceau de la recherche de l'excellence opérationnelle. Il intervenait au cours d'une réunion stratégique élargie aux Directions régionales (Dr) et aux Directions départementales (Dd), le mercredi 25 janvier 2023 à Abidjan-Plateau. L’information est rapportée par des sources officielles.

Mamadou Sangafowa Coulibaly a dit que plusieurs chantiers ont été initiés en 2022 et sont en cours de mise en œuvre, avec pour socle l'actualisation de la politique de développement des ressources énergétiques et extractives du pays. « Pour les chantiers de l'année 2023, il s’agira de consacrer désormais à l'action, c'est-à-dire à l'implémentation des plans d'actions qui auront été arrêtés et engagés pour traduire en actions et résultats concrets la vision du président de la République Alassane Ouattara pour le développement économique de la Côte d'Ivoire », a-t-il insisté.

Par ailleurs, M. Sangafowa a ajouté que la gestion optimale de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, la lutte contre l’orpaillage illicite, la valorisation des ressources humaines d’une part, et la dématérialisation des procédures métiers du ministère devraient permettre d'avoir une administration efficace dont le travail impacte les usagers et l’économie du pays d’autre part, seront au cœur de ses actions 2023.

Tout en appelant au travail en équipe axé sur les résultats, le ministre en charge de l'Énergie a rappelé que sa prise de fonction est intervenue dans un contexte économique international particulièrement préoccupant, notamment avec la pandémie de la Covid-2019 qui a désorganisé la chaîne logistique et la guerre en Ukraine qui a engendré une profonde crise énergétique mondiale accentuée par le renchérissement du cours du dollar. « Le cours du baril de pétrole a connu des pics allant jusqu'à 118,810 dollars Us en mars 2022 et 123,702 dollars Us en juin 2022. La hausse moyenne sur l'année 2022 a été de 43,21 %. Le cours du un gaz butane a, quant à lui, augmenté de 25,38 % », a-t-il rappelé.