Afrique: Basket / FIBA - Madagascar sacré vice-champion d'Afrique

Les Ankoay de Madagascar eSport ont raté de peu le titre de champion d'Afrique. La bande à Ranto a été battue par les Lions de l'Atlas du Maroc en finale.

Une première participation fructueuse. Les gamers malgaches sont sacrés vice-champions d'Afrique du tournoi de basket en ligne dénommé eFiba sur le simulateur NBA 2k23. En portant le nom de l'équipe nationale depuis Washington, les Ankoay ont été battus en finale par les Lions de l'Atlas du Maroc, mardi soir, sur le score de 2 à 0. Cette finale s'est jouée en trois matches. Mais après leurs deux défaites successives (85/35, 64/34), les Marocains étaient systématiquement sacrés champions.

" Le Maroc a personnalisé quatre avatars ayant plus de rapidité alors que nous n'avions disposé que trois. Nous étions un peu désavantagés. Nous avions également un problème d'offensive alors que le point fort de notre adversaire était la contre-attaque. Nous avons raté plusieurs tirs comme lors de la demi-finale face à la Tunisie. Par contre, cela a permis aux Marocains d'accumuler 40 points. Mais nous avons tiré des leçons car les Marocains ont déjà joué à la Pro League en Europe ", a fait savoir Ranto Andrianarison, le poste 4.

En effet, les matches de demi-finale ont été joués juste avant la finale durant lesquels Madagascar a battu la Tunisie en deux matches (56/39, 54/25). Six équipes africaines ont participé à la conférence africaine. Madagascar est qualifié en demi-finale au détriment du Ghana et du Bénin qui ont renoncé au tournoi.

Des basketteurs

" Nous sommes trois frères et deux frères qui composent une équipe. Nous avons joué ensemble 2K depuis 2017. Lorsqu'on joue, on s'amuse et on trouve ensemble de nouvelles expériences. Nous tenons pourtant à souligner qu'il n'était pas facile de préparer cette saison car les conditions de la Fiba ont changé en next gen à la place de current gen. Il était plus difficile de développer les joueurs que nous avons préparés par rapport au 2k précédemment. Nous avons donc dû nous entraîner presque tous les jours en dehors de nos autres responsabilités que sont le travail, les études, etc ", a ajouté Ranto.

Ces cinq garçons, en l'occurrence, Tim, Francky, Ranto Andrianarison, Johan et Andraina Randrianarivelo sont des basketteurs dans la vraie vie. Ils participent aux Rencontres Sportives Malgaches (RSM), un tournoi organisé pour les Malgaches en Amérique du Nord. " Nous sommes très fiers de notre parcours lors de cette participation au tournoi eFiba saison 1. A tous les gamers, le concours est désormais entièrement en ligne. Vous devez vous y habituer et apprendre les modes de jeu en ligne qui sont différents de 1v1 ", a-t-il conclu.