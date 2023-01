Madagascar: World music trophy - Takasy et Vakamiarana à Las Vegas

Prévue il y a trois ans, la finale du World music trophy se tient actuellement au Nevada jusqu'au 29 janvier. Défendant les couleurs malgaches, le groupe Takasy et Vakamiarina est déjà arrivé sur les lieux.

Si le monde a dû prendre son mal en patience, la finale du World music trophy se concrétise enfin. Si l'événement était prévu se tenir en 2020, la soixantaine de participants a dû attendre quelques années. Pour cette édition, qui aura lieu jusqu'au 29 janvier au Nevada, Takasy et Vakamiarina défend les couleurs malgaches.

Arrivés à bon port et bien avant les autres groupes concurrents à Las Vegas, ils ont l'avantage de pouvoir mieux se concentrer avec nettement moins de stress. " Notre agenda est très chargé au vu des multiples activités auxquels nous participons, mais nous restons focus sur notre musique ", relatent les membres du groupe Takasy lors d'une interview. En outre, leur participation consiste tout d'abord à partager la culture malgache à travers la musique, ce qui les amène à conforter la présence de la musique traditionnelle malgache sur une scène internationale.

A savoir que le groupe Takasy, constitué par Tsitohaina Andrianandrianina, Andry, Bosco Rakoto et Tah Manana, verse dans le beko. Faisant des instruments traditionnels leurs armes de prédilection, ils jouent essentiellement du " kabosy ", " valiha ", " voatavo monta " et de la guitare. S'inspirant de la vie sociale et des us et coutumes malgaches, Takasy a déjà sorti son premier album " Mila vonjy ". Par ailleurs, les six morceaux qu'ils joueront sont tous tirés de l'opus, à l'instar de " Balaha ", " Vakoka ", " Tromba ", et " Lavitry " ainsi que " Mila vonjy ".

Pour rappel, le World Music Trophy est un concours international de musique en ligne créé dans le but d'habiliter des musiciens et chanteurs amateurs et indépendants. Takasy s'est retrouvé à la troisième place sur les 24 pays d'Afrique lors du vote public. Ils ont été également évalués par un jury sélectif pour décrocher le ticket pour Las Vegas. Si rien n'est encore joué, Takasy semble avoir toutes ses chances dans ce concours. Leur souhaitant de ramener le trophée à la maison.