Madagascar: Nosy-Be - Arrestation de migrants en direction de Mayotte

Les gendarmes de Nosy-Be ont appréhendé des voyageurs à l'émigration clandestine vers Mayotte, la semaine dernière.

Le voyage de huit Malgaches qui avaient l'intention de quitter Madagascar ne s'est pas passé comme prévu. Ils ont envisagé de quitter Nosy-Be au mois de décembre dernier mais leur voyage a été reporté. Les forces de l'ordre ont été informées au sujet d'une embarcation qui a été affrétée pour prendre la mer. Suite à ce renseignement, les gendarmes ont procédé à l'arrestation ce week-end. Ces hommes ont reconnu les faits. Selon l'information recueillie, les passeurs ont réclamé entre 3 et 13 millions d'ariary pour chaque voyageur clandestin. Mais l'intervention des gendarmes a mis fin à ce trafic.

Avant de partir, ces individus ont été accueillis auprès de deux hommes dans le fokontany de Dzamandzar Usine à Nosy-Be. Ces derniers sont les complices des passeurs et s'occupaient de l'accueil, l'hébergement à Nosy-Be, et le transport vers le bateau de transit. Leur comportement étrange a intrigué le voisinage. De plus, ces hommes ne sont pas de la ville. Une personne de bonne foi a donc alerté les forces de l'ordre.

Après enquête, il a été découvert qu'il s'agit d'un groupe de voyageurs clandestins. L'enquête se poursuit pour mettre fin à cette pratique. Les deux hommes sont inculpés pour trafic d'êtres humains et mise en danger de la vie d'autrui. Non seulement le voyage clandestin est illégal, mais c'est un danger pour la sécurité de ces hommes. Malgré tout, les voyageurs clandestins sont de plus en plus nombreux. C'est souvent pour eux une simple question de survie, quel que soit le prix. Des centaines de passagers clandestins y ont déjà laissé leur vie, mais la pratique est loin d'être éradiquée.