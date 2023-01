Afrique: Sommet de Dakar 2 - Félix Tshisekedi réitère sa volonté de diversifier l'économie congolaise

Devant les participants au sommet Dakar 2, au Sénégal, le chef de l'Etat a présenté, le 25 janvier, sa politique de diversification de l'économie congolaise en optant pour la production, rapporte la cellule de communication présidentielle.

Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est intervenu dans un panel aux côtés de ses homologues Philippe Nyusi de Mozambique, Faustin Archange Touadera de la Centrafrique, Umaro Sissoko Umbalo de Guinée Bissau et Evariste Ndayishimiye du Burundi. "J'ai choisi de diversifier l'économie en m'appuyant sur deux secteurs : l'agriculture et le numérique, parce que les mines dont dépendait notre économie sont devenues source de plusieurs malheurs ", a dit en substance le président de la République. Il n'a pas manqué de dénoncer du haut de cette tribune l'un de ces malheurs qu'est l'agression du pays par le Rwanda voisin.

Le chef de l'Etat estime que le sol congolais doit prendre la revanche sur le sous-sol. Et pour montrer sa détermination à valoriser le secteur agricole, il a fait part de quelques initiatives du gouvernement, notamment l'augmentation du budget du ministère de l'Agriculture, la création de huit zones agro-industrielles et l'expérimentation du manioc dans la filière de panification. Cette dernière expérience a permis de juguler tant que faire se peut la crise d'importation de la farine de blé et économiser des devises d'importations de ce produit.

Le président de la République a, par ailleurs, exposé sur la formation des brigades agricoles à installer dans chaque territoire de la République démocratique du Congo (RDC) dans le cadre du Programme de développement des 145 territoires. Il n'a pas manqué de partager l'expérience de la production des semences de soja et autres produits de grande consommation ainsi que la formation des moniteurs. Avec ses terres arables à perte de vue ( 80 millions d'hectares) et son régime hydrologique régulier, la RDC présente le meilleur potentiel de production et de transformation des produits agricoles, a conclu Félix Tshisekedi.

Le chef de l'Etat congolais a également lancé un appel aux bailleurs de fonds et autres investisseurs intéressés par cet énorme potentiel à accompagner la RDC par des partenariats gagnant-gagnant afin d'assurer la souveraineté alimentaire. En marge de ce sommet de Dakar, le président Félix Tshisekedi a eu un échange avec des investisseurs conduits par le représentant du groupe de la Banque africaine dedéveloppement en Afrique centrale, M. N'guessan. Il a fait le même plaidoyer sur l'énorme potentiel congolais et sa volonté d'exploiter des terres arables.