Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le secrétaire à la communication de l'UDH-Yuki remet la crise au passé

Dans un entretien avec "Les Dépêches de Brazzaville", le 26 janvier, le secrétaire à la communication, porte-parole de l'Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki), Justin Nzoloufoua, a remis au passé la crise qu'a traversée cette formation politique.

" Nous avons connu une période de crise. Vous l'avez vu à travers les comportements, les déclarations des uns et des autres. Cela allait dans tous les sens, chacun disait ce qui lui était profitable. Lorsque le discours est bicéphale et même tricéphale, il va de soi qu'il y a un problème et quand il y a un problème, il faut chercher des voies et moyens pour le résoudre. C'est ce qui a été fait ", a déclaré Justin Nzoloufoua.

Le secrétaire à la communication a ainsi loué les efforts de la facilitation menée par le ministre Michel Mampouya assisté du sénateur Ludovic Miyouna dans la résolution de cette crise. " Ce travail se fait depuis très longtemps ", a-t-il souligné.

Justin Nzoloufoua est revenu sur la genèse de cette crise qui, selon lui, est née de la lecture différente des textes du parti, faite par les uns et les autres après le décès de Guy-Brice Parfait Kolélas. " D'aucuns pensaient qu'il fallait d'abord aller aux élections législatives avant la tenue du congrès ou de la convention, option défendue par le premier courant, pendant que d'autres pensaient le contraire, c'est-à-dire tenir d'abord la convention pour avoir un chef et aller aux élections législatives et locales ", a-t-il expliqué.

Pour ce dernier courant, le parti n'ayant pas de chef, il risquait d'aller dans tous les sens. D'où, il fallait tenir cette convention afin de redynamiser les organes du parti. Justin Nzoloufoua a pour cela salué le premier travail mené par la facilitation puisqu'elle a réussi à mettre toutes les parties en confiance et c'est ce qui a fait que les protagonistes aillent aux élections législatives et locales.

Il a rappelé que la nécessité d'un chef à la tête du parti s'impose et la facilitation qui a porté beaucoup de souffle dans cette crise les aide dans cette démarche. " Et ensemble, nous avons dit qu'il ne faut plus que les choses traînent, il faut donc aller au congrès. Ce qui va se faire. Nous l'avons dit dans toutes les déclarations. Tenir le congrès au cours du premier trimestre de cette année. La facilitation rassemble tout ce qui est éparse et ensemble, nous allons mettre en place un comité d'organisation de ce congrès d'ici là ", a-t-il conclu.