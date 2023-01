Congo-Kinshasa: Prévention du choléra - Le pays bénéficie d'une allocation de 750 000 dollars américains

Le montant de 750 000 dollars alloué par le Fonds central pour les interventions d'urgence (CERF) vise à soutenir les actions préventives et de riposte au choléra en République démocratique du Congo (RDC).

Un communiqué du Bureau des Nations unies pour la coordination de l'aide humanitaire (Ocha) indique que le montant disponibilisé permettra d'appuyer les activités de détection et de confirmation rapide des cas, de soutenir les interventions spécifiques dans les zones touchées, de fournir des soins médicaux et de promouvoir des pratiques d'hygiène sûres.

Le coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis, a précisé que ce financement a été alloué à l'Organisation mondiale de la Santé et au Fonds des Nations unies pour l'enfance qui travaillent aux côtés de leurs partenaires dans les zones affectées par la maladie. " Je me réjouis de ce financement du CERF qui vient à point nommé pour permettre de fournir une assistance vitale à plus de 150 000 personnes, de prévenir et d'endiguer la propagation de la maladie ", a-t-il déclaré.

Cette aide financière s'inscrit dans le cadre d'un projet pilote dénommé " Action anticipatoire contre le choléra " qui implique la communauté humanitaire et le gouvernement de la RDC. Ce projet vise à réduire les conséquences de l'épidémie sur la population. L'aide vient en complément d'une autre allocation CERF de 10 millions de dollars allouée le 20 décembre dernier pour intensifier la réponse humanitaire dans les territoires affectés par la grave crise humanitaire née des récents affrontements au Nord-Kivu.

En 2022, rappelle le communiqué, la RDC a rapporté 18 507 cas de choléra et 296 décès sur l'ensemble du territoire national. Au Nord-Kivu, la Zone de santé de Nyiragongo a enregistré, à elle seule, 2339 cas suspects de choléra entre mi-novembre et fin décembre, entraînant le décaissement des fonds du CERF. " Les interventions dans le cadre de ce financement se concentreront sur les zones les plus touchées du Nord-Kivu et du Sud-Kivu pour protéger les communautés et éviter les épidémies de grande ampleur ", souligne le communiqué. Le document précise que des centaines de cas de choléra ont également été enregistrés dans les provinces du Haut-Lomami, de Sankuru et de Tanganyika.

Le coordonnateur humanitaire en RDC a, par ailleurs, noté qu'" il est important pour les autorités congolaises d'investir dans la prévention, d'anticiper les épidémies et de renforcer les systèmes nationaux et locaux, notamment de surveillance et de veille sanitaire, et investir dans la préparation à la réponse. Toutes ces approches contribuent à réduire les réponses d'urgence et humanitaires ". Pour Lemarquis, les partenaires au développement et humanitaires doivent travailler ensemble avec les autorités nationales pour promouvoir ces approches.