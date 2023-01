Afrique: Une production de bière en croissance de 7%

En Afrique, le marché de la bière attire les plus grands groupes mondiaux. Portée par une croissance de la population et une hausse des revenus, l'offre locale se renforce à coup d'investissements dans de nouvelles brasseries ou d'expansion de celles déjà existantes.

En 2021, l'Afrique a produit 141 millions d'hectolitres de bière, selon le cabinet d'analyse BarthHaas dans l'édition 2021 -2022 de son rapport sur le marché mondial de la boisson. Un volume en hausse de 7 % comparativement à l'année 2020, ce qui représente le taux de croissance annuel le plus élevé au monde. Cette performance signe un retour à la dynamique d'avant la pandémie de coronavirus. Les trois précédents records datent de 2016, 2018 et 2019. Le continent africain reste, en outre, la quatrième zone de production, derrière l'Amérique, l'Asie et l'Europe.

L'Afrique du Sud, premier producteur africain

En 2021, le top 5 des principaux producteurs africains de bière n'a pas changé. L'Afrique du Sud continue de dominer l'industrie avec une offre de 31 millions d'hectolitres, soit une hausse de 19 % d'une année sur l'autre. La nation arc-en-ciel est toujours talonnée par le Nigeria qui a affiché une progression de 2 % de son volume à 19,4 millions d'hectolitres.

Le fait notable de cette édition du rapport est la montée en puissance de l'Angola qui est devenu le troisième fournisseur africain de bière avec 11 millions d'hectolitres. Le pays a dépassé l'Ethiopie où l'industrie a traversé une mauvaise passe avec une chute de 15 % de ses volumes. La dernière marche du podium est refermée par le Cameroun, dont le volume de bière a grimpé de plus de 10 % en s'établissant à 7,2 millions d'hectolitres.

En dehors de ces cinq pays, on retrouve également par ordre d'importance, la République démocratique du Congo, la Tanzanie, le Kenya, le Mozambique et la Côte d'Ivoire. Ce dernier pays fait office de leader de l'offre dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine et est suivi par le Burkina Faso, le Bénin, le Mali, le Sénégal et le Niger. En Afrique du Nord, le premier fournisseur de bière reste la Tunisie avec 1,98 million d'hectolitres.

Classement des 10 principaux pays africains producteurs de bière (BarthHaas)

1

Afrique du Sud

2

Nigeria

3

Angola

4

Ethiopie

5

Cameroun

6

RDC

7

Tanzanie

8

Kenya

9

Mozambique

10

Côte d'Ivoire