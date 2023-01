Congo-Kinshasa: Thaïlande - Patience Sangwa nommée naturopathe résidente au Chiva-Som international health resort

Chiva-Som, l'une des principales destinations Spa et de bien-être de luxe au monde, a annoncé, le 3 janvier, le lancement d'un nouveau programme de consultation en ligne en naturopathie et en nutrition, spécifiquement destiné aux enfants, qui sera dirigé par la nouvelle naturopathe Patience Sangwa, originaire de la République démocratique du Congo, et qui était basée en Afrique du Sud.

Située à Hua Hin en Thaïlande, Chiva-Som a été élue "Meilleure destination spa au monde" par Condé Nast Traveler en 2022. Expliquant son nouveau programme, Chiva-Som indique que les années d'enfance sont riches d'enseignements à de nombreux niveaux. " Non seulement le corps grandit et se développe de différentes manières, mais les habitudes de vie se forment également. Offrir une éducation à la santé aux jeunes crée une merveilleuse opportunité pour eux d'apprendre à connaître leur corps et comment se sentir au mieux dès leur plus jeune âge, tout en construisant des connaissances et des habitudes qui créent un bien-être à long terme ", a-t-elle expliqué.

Ainsi, le nouveau programme de consultation en ligne de Chiva-Som fournira aux parents des informations dont ils ont besoin sur tout ce qui concerne leur enfant comme la nutrition, le sommeil et le développement mental et physique. " La naturopathie est une excellente option de soins pour les enfants, car elle est douce, non invasive et cherche toujours à traiter la cause sous-jacente de la gêne ou des symptômes de l'enfant. Elle s'efforce de soutenir leurs niveaux naturellement élevés de vitalité, de s'appuyer sur leurs points forts et de leur fournir les éléments de base nécessaires pour devenir des adolescents et des adultes heureux et en bonne santé ", souligne-t-elle.

Le naturopathe accompagne chaque personne à trouver son équilibre et à remonter jusqu'aux causes d'un mal être, en utilisant des méthodes naturelles comme la relaxation, la respiration, la phytothérapie, l'hydrologie, etc. Il est donc une sorte de conseiller de santé qui s'attache à traiter les causes et à aider le corps à retrouver un équilibre propice à l'auto-guérison en utilisant diverses pratiques naturelles.

Relation dynamique entre l'esprit, le corps et l'âme

Parallèlement à ce nouveau programme, indique-t-on, le complexe accueillera Patience Sangwa dans son équipe. Naturopathe certifiée par l'Allied health professionals council of South Africa, elle a obtenu une double licence en sciences de la santé complémentaire et en naturopathie à l'université de Western Cape, puis a suivi une formation clinique au Cap. Le Dr Patience Sangwa, selon ses propres termes, est une " Made in South Africa with Congolese ingredients ".

En tant que naturopathe résidente au Chiva-Som, Patience Sangwa étudiera les obstacles au bien-être des clients et leur permettra de se rapprocher de leurs objectifs de santé. Pour ce faire, elle se penchera sur la nutrition, la santé mentale, les habitudes de sommeil, l'activité physique et diverses habitudes de vie en adoptant une approche individualisée. Ce système holistique de bien-être, explique-t-on, engage l'invité en tant que partenaire dans son propre voyage de bien-être, en explorant les aspects essentiels qui favorisent la santé et le bien-être, tout en éliminant les facteurs qui nuisent à la santé.

Patience Sangwa a indiqué : " Je suis passionnée par l'idée de donner à nos clients les moyens d'évoluer vers la santé dans tous les aspects de leur vie, en les éduquant sur la relation dynamique entre l'esprit, le corps et l'âme. De même que la santé de chaque organe du corps dépend de la santé des autres organes, la santé d'un individu est liée à de multiples facteurs qui l'affectent, et les maladies surviennent généralement lorsque divers systèmes sont déséquilibrés. Ce que je veux fournir, ce sont des conseils simples mais efficaces pour atteindre ses objectifs de bien-être, en favorisant un équilibre entre la santé physique, mentale, émotionnelle et même spirituelle ".