Madagascar: Base Toliara - Longin Mahatoro, le maire d'Ankilimalinike prône sa reprise

A Ankilimalinike, dans la commune rurale de Toliara II, la situation socioéconomique est de plus en plus critique. Chômage et insécurité sont le lot quotidien d'une population qui vit essentiellement des activités agricoles et d'élevage mais qui rencontre également des problèmes liés à l'insuffisance d'eau pour irriguer les plantations et pour nourrir le maigre bétail qui survit encore.

Solutions

Longin Mahatoro, maire d'Ankilimalinike se désole de cette situation de précarité dans laquelle vivent ses administrés. " Le rendement agricole est trop faible et la population ne mange plus qu'une seule fois par jour. Pour survivre, bon nombre de gens sont obligés de vendre leur bétail ", se plaint le maire qui lance un appel à l'Etat pour trouver les solutions qui s'imposent. Parmi ces solutions, Longin Mahatoro ne cherche pas loin en désignant les richesses minières inestimables dont dispose le Grand Sud. En citant notamment l'ilménite que Base Toliara a commencé à exploiter mais qui, pour le moment, est suspendue. " Il n'y a aucune à ce que cette exploitation ne soit pas reprise puisque Base Toliara dispose déjà des autorisations nécessaires et la population est favorable à cette réouverture ", soutient-il en ajoutant que " la population aura, en cas de reprise, l'avantage de bénéficier de nouveau des projets sociaux qui étaient opérationnels avant la suspension de l'exploitation ".

Pour le maire Longin Mahatoro, en tout cas, " l'Etat doit désormais privilégier l'intérêt général en considérant avant toute chose les effets bénéfiques comme la création d'emplois, que la population peut tirer de cette reprise qui s'impose plus que jamais ". Ce d'autant plus que, sur le plan financier, l'Etat et les collectivités territoriales gagneront aux changes avec les taxes, ristournes et redevances à verser par la compagnie minière et dont le montant se chiffre à des millions de dollars et des milliards d'ariary.

Avantages socioéconomiques

La levée de la suspension des activités de Base Toliara est donc plus que jamais d'actualité. Rochelin Houssen, député élu de Toliara II figure parmi les défenseurs de cette reprise en se basant sur ses avantages socio-économiques qui impacteront sur la vie quotidienne de la population. L'essentiel, soutient-il, c'est que la reprise se fasse sur la base d'un dialogue entre les parties prenantes et sur la transparence concernant les impacts du projet.

Sur ce point on rappelle les propos de l'expert en hydrogéologie, Herivelo Rakotondrainibe qui avait expliqué notamment que l'exploitation de la nappe souterraine par forage est conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière et que son impact sur les ressources en eau ne sera pas aussi grave qu'on peut le croire. Théodore Razakamanana - Expert en géologie, enseignant à l'Université de Toliara - a déjà pour sa part exposé qu'il n' y a pas de menace de radioactivité dans l'exploitation de l'ilménite par Base Toliara. Le projet Base Toliara ne présente donc aucun danger en termes de radioactivité.