Congo-Kinshasa: Naufrage de Basankusu - Le bilan officiel s'élève à 72 morts et 67 disparus

Le bilan humain officiel du naufrage, survenu il y a une semaine à Basankusu (Equateur), fait état de 72 morts, 67 disparus et 148 rescapés. Ce bilan a été publié mercredi 25 janvier par la mission multisectorielle dépêchée le weekend dernier par les autorités provinciales.

" Les missionnaires sont déjà de retour. Le bilan fait état de 72 corps sans vie retrouvés et enterrés, 69 disparus et puis 148 rescapés. Également avec perte des biens matériels ", a indiqué le ministre provincial des Actions humanitaires, Luc-Didier Mbula, présentant le rapport d'enquête.

Pourtant, le premier bilan de ce drame faisait état de plus de cent morts. " Ce sont des données qu'on appelle 'rumeurs'. Mais, nous, on a été sur le terrain. Les missionnaires ont recoupé sur le terrain, ce sont les chiffres qu'ils ont identifiés, et nous sommes rassurés des données que nos missionnaires nous ont fournies ", a-t-il réagi.

Concernant le nombre des passagers, selon lui, " ça nous donne autour de deux cent quatre-vingt-neuf personnes embarquées à bord de ce convoi motorisé ".

Luc-Didier Mbula fait par ailleurs appel à l'assistance du pouvoir central.

" On doit vraiment assister comme il se doit nos rescapés. Ils sont en train de vivre des moments difficiles ces derniers temps. C'est connu ; il s'agit (de leur donner) des vivres et (autres produits non alimentaires). C'est ce qui se fait même ailleurs ".

Cette mission d'enquête était composée des délégués du ministère de l'Intérieur, celui des Actions humanitaires, de la Police nationale congolaise (PNC), ainsi que de cinq secouristes de la Croix-Rouge. Ces derniers ont procédé à l'enterrement digne des corps repêchés.

Cependant, plusieurs rescapés ont été rapatriés à Basankusu, d'où était parti le convoi accidenté. Tandis que d'autres ont été acheminés à Mbandaka ou encore dans campements le long de la rivière Lulonga.

L'embarcation accidentée se rendait à Lilanga, au Congo-Brazzaville dans la nuit de mardi à mercredi 18 janvier, sur la rivière lulonga. Juste après le drame, des témoins ont parlee d'au moins cent morts. Tandis que le commissaire de l'axe fluvial Mbandaka-Basankusu (Equateur), Compétent Mboyo, a rejeté, samedi 21 janvier, la thèse des cas de morts dans ce naufrage.