Afrique: CHAN2022 - Bougherra - Algérie: " On va prendre le match de la Côte d'Ivoire comme une finale "

Sofiane Mehenni

Le sélectionneur de l'Algérie, Madjid Bougherra a animé ce matin une conférence de presse la veille de l'affiche face à la Côte d'Ivoire pour le compte des quarts de finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN2022).

Le coach des Verts a reconnu que cette rencontre face aux " Éléphants ", ne sera pas une partie de plaisir " Algérie - Côte d'voire, c'est une belle affiche ", a lancé d'emblée Bougherra avant d'enchaîner " C'est un match couperet, on rentre dans le vif du sujet. Pour eux (ndlr ; les Ivoiriens), ça s'est bien passé au premier tour notamment lors du dernier match, pareil pour nous. Cependant, on a déjà oublié le premier tour, on s'attend un match difficile pour les deux équipes. Un match de haut niveau entre deux équipes de qualité ", a expliqué Bougherra en conférence de presse.

Bougherra appréhende beaucoup cette équipe de la Côte d'Ivoire que l'Algérie va l'affronter pour la première fois dans une phase finale de championnat d'Afrique des nations des locaux (CHAN). " La côte d'ivoire est une équipe qui monte en puissance. Beaucoup d'équipes avaient des problèmes en attaque, la Côte d'ivoire l'a résolu lors du dernier match des poules.

En tous cas, On a très bien étudie cette équipe. Aucune crainte. On respecte cette équipe, on va la prendre comme une finale. A vrai dire, c'est deux styles différents. Un football académique pour les ivoiriens, ça joue simple, bien disciplinée. Nous, on ne voit pas un jeu à l'algérienne, mais les joueurs sont plus concentrés sur l'aspect tactique, à savoir ; bien rester en place et être efficace devant. Pour moi, celui qui gagne cette rencontre ira en finale et sera le favori en puissance pour remporter le tournoi ", souligne le coach des fennecs.

" J'ai dit à mes joueurs de prendre ce match sans pression "

On a souvent reproché aux joueurs algériens de confondre entre vitesse et précipitation et donnaient l'air d'être crispés durant le premier tour du CHAN2022, Bougherra a révélé qu'il a fait passer un message important à ses joueurs à propos de ce match des quarts de finale contre les ivoiriens " J'ai dis à mes joueurs de jouer sans pression, surtout que le public est derrière nous. Mes joueurs ont la qualité pour faire beaucoup mieux, tout le monde a vu nos joueurs durant les matchs de préparation. La pression fait partie du quotidien du footballeur, mais les joues doivent prendre la pression positive. J'ai senti les joueurs bien relâchés, sur d'eux, je l'ai sent prêts, c'est le plus important"

" Abdelaoui et Dehiri sont opérationnels "

Comme annoncé auparavant sur notre site, Ayoub Mahious et Houcine Dehiri sont d'attaques pour le match de demain face à la Côte d'Ivoire. Bougherra vient de donner des nouvelles rassurantes à propos de ces deux éléments. En revanche, Chouaib Debbih est forfait.

" Abdelaoui est de retour avec nous. On l'a mis au repos pour le dernier match pour bien soigner sa blessure, pour Debbih il faut attendre il est trop juste, il lui reste un peu de jours pour revenir, Dehiri il revient aussi. Tout le monde est disponible pour ce match là ", fait savoir l'ancien capitaine de l'équipe nationale d'Algérie.